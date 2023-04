L’amore di Apple per la porta Lightning su iPhone è qualcosa di indescrivibile. Nonostante sono anni che gli utenti chiedono all’azienda di sostituirla con una porta USB-C, l’azienda continua ad andare dritta per la sua strada. Questo, per la gioia di molti, sarà l’anno in cui Apple abbandonerà la porta Lightning per la USB-C. Nonostante ciò, pare che l’azienda avesse inizialmente deciso di portare la prima anche sugli iPhone 15. Cosa le ha fatto cambiare idea? Scopriamolo insieme!

Il dilemma porta USB-C/Lightning su iPhone va avanti da oramai molto tempo. Per quanto riguarda iPhone 15, pare che non ci siano più dubbi di nessun tipo, tutta la gamma monterà una porta USB-C. Un noto leaker, però, ha confermato che Apple ha tentato a portare la Lightning anche sulla gamma di quest’anno. A farle fare dietro front, molto probabilmente, è stata l’UE.

iPhone 15: porta Lightning dura a morire

A dare questo piccolo, ma interessante dettaglio in merito ai piani di Apple è stato il noto leaker Unknownz21. Questo ha fatto sapere, tramite un tweet, che l’azienda ha iniziato a testare la porta USB-C sugli iPhone 15 a partire da gennaio 2023. Le versioni precedenti de dispositivo, a quanto pare, sono state testate con una porta Lightning. Ciò significa solo una cosa, inizialmente l’azienda voleva riproporre la stessa porta degli anni passati. Quale è stato il fattore che l’ha spinta a cambiare rotta? Non ci sono dubbi a riguardo, la legge dell’UE in merito all’alimentatore unico per tutti i prodotti.

In pratica, Apple si è vista costretta a dover cambiare la porta sugli iPhone per la legge dell’Unione Europea. Se questa non ci fosse stata, molto probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Ricordiamo che il debutto di iPhone 15 è previsto per il prossimo autunno. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo

Ph. credit: Jonas Daehnert via Twitter