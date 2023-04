Si torna a parlare di Apple e del suo visore AR/VR. Come già sappiamo, il prodotto arriverà sul mercato nei prossimi mesi ad un costo che sarà ben lontano dalla portata di tutti (più di 3000 euro). Nonostante molti ritengano che questo fattore renderà il dispositivo un flop, chi ha avuto la fortuna di provarlo in anteprima assicura che non sarà così. Ecco perché.

Il visore AR/VR Apple è in progettazione oramai da diversi anni. Prima di arrivare alla versione definitiva che vedremo a breve sugli scaffali, l’azienda ha valutato design e funzioni molto differenti tra loro. Un noto leaker è riuscito a mettersi in contatto con uno dei pochi fortunati che ha testato il visore fin dalle sue fasi di sviluppo iniziali. Scopriamo nel dettaglio il suo verdetto riguardo il prodotto.

Visore AR/VR Apple: i risultati ottenuti da Apple sono strepitosi

Apple ha fatto passi da gigante con il suo visore AR/VR. A confermarlo, un tester che ha provato il prodotto in anteprima. A darci la sua testimonianza è stato il noto leaker Evan Blass. Il tester ha dichiarato di essere molto scettico in merito alle potenzialità del dispositivo durante le prime fasi di test, ma di aver cambiato totalmente idea nel corso degli ultimi stadi di sviluppo. Apple ha fatto una serie di migliorie al visore che lo hanno letteralmente lasciato a bocca aperta, così come anche alla maggior parte degli altri dipendenti dell’azienda che lo hanno provato. Inoltre ha aggiunto che, è vero che il prodotto è molto costoso, ma provarlo ti fa venir voglia di sborsare la cifra.

Sappiamo molto poco in merito alle funzioni del visore AR/VR Apple. L’unica cosa che sembra essere chiara è che sarà dotato del suo personale sistema operativo e che sarà un dispositivo autonomo. Stando a quanto dichiarato da molti analisti, Apple potrebbe darne un’anteprima nel corso della WWDC 2023 che si terrà a giugno. Sarà davvero così? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: zelbo.nyc