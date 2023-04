Oramai il design dei futuri iPhone 15 sembra non avere più segreti. Nelle scorse ore, il noto sito 9to5Mac è riuscito a mettere le mani su nuovi file CAD che mostrano quello che dovrebbe essere il design definitivo dei nuovi smartphone Apple. I file mostrano importanti differenze rispetto a quelli visti qualche settimana fa. Ecco di cosa si tratta.

Quale sarà l’estetica dei nuovi iPhone 15? Questo è ciò che si chiedono tutti i fan della mela morsicata. Fortunatamente, quest’anno non si dovrà necessariamente aspettare il debutto dei dispositivi per capire come saranno fatti. I CAD trapelati nelle scorse ore mostrano per filo e per segno il design dei nuovi smartphone. Cosa cambierà rispetto al passato?

iPhone 15: nuovo tasto sui modelli Pro

Ad un primo colpo d’occhio, il design degli iPhone 15 sembra essere lo stesso della generazione precedente. In realtà, i dettagli sono ben differenti. I nuovi modelli, infatti, avranno i bordi morbidi e un display con cornice molto più ridotta. A differenza di quanto detto fino a poche settimane fa, il design dei tasti per regolare il volume rimarrà pressoché invariato rispetto al passato. Parliamo, quindi, di due pulsanti fisici separati. Ci sarà, però, una piccola novità riguardante i tasti in generale. Dai CAD è emerso che le sole varianti Pro sostituiranno l’interruttore silenzioso/suoneria con un “tasto azione” simile a quello visto su Apple Watch Ultra. Il suo scopo non sarà solamente quello di impostare l’iPhone in modalità silenziosa, ma avrà tanti altri utilizzi personalizzabili! Altra novità importante sarà la fotocamera. Questa sarà decisamente più grande rispetto a quella di iPhone 14, ma non eccessivamente sporgente come si era visto nei precedenti CAD.

Ricordiamo che l’intera gamma di iPhone 15 (4 differenti modelli, 2 base e 2 Pro) verrà presentata nel corso del mese di settembre. Il debutto di tutti i modelli è previsto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5Mac.com