Nonostante gli iPhone 15 non siano ancora stati presentati, già si inizia a parlare di alcune delle caratteristiche della generazione successiva. Secondo un noto analista, Apple avrebbe deciso di aumentare le dimensioni del display su almeno due dei modelli del 2024. Sia iPhone 16 Pro che iPhone 16 Pro Max avranno display più grandi rispetto a quelli degli attuali Pro e Pro Max.

Ebbene sì, anche se gli iPhone 15 di quest’anno avranno delle cornici molto ridotte, le dimensioni del display rimarranno invariate. Discorso diverso, invece, per gli smartphone del prossimo anno. Apple sfrutterà lo spazio guadagnato dalle cornici più sottili per implementare un display più grande su entrambi i modelli Pro. Scopriamo tutto quello rivelato fino ad ora.

iPhone 16 Pro e Pro Max: quanto saranno grandi i display?

Il noto analista Ross Young ha comunicato a macrumors che Apple avrebbe deciso di implementare due display più grandi su iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. In particolare, il 16 Pro monterà un display da 6.3 pollici e il 16 Pro Max un display da 6.9 pollici. Entrambe le misure sono state arrotondate per eccesso. L’analista ha confermato che comunicherà quelle precise durante la Display Week conference di Los Angeles che si terrà il prossimo 23 maggio.

Ricordiamo che Young è noto per aver anticipato diverse funzioni apparse poi sulle versioni finali di vari prodotti Apple. É molto probabile, quindi, che anche questa anticipazione risulterà vera. In attesa di nuove informazioni sugli iPhone 16, ricordiamo che i melafonini di quest’anno, gli iPhone 15, verranno presentati il prossimo settembre. Il loro costo sarà in linea con quello degli iPhone 14. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.

Ph. credit: macrumors.com