iPhone 15: ricarica wireless a 15W anche senza MagSafe

Una nuova interessante voce riguardante gli iPhone 15 è trapelata in queste ore. A quanto pare, Apple avrebbe deciso di togliere il limite di velocità di 7,5W alla ricarica wireless con accessori di terze parti. Con la nuova gamma di iPhone, anche senza MagSafe sarà possibile ottenere una ricarica wireless rapida a 15W. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare il via alla voce è stato un leaker, yeux1122, che ha dichiarato che, su iPhone 15, Apple intenderà rimuovere il limite di 7,5W alla ricarica wireless effettuata con accessori di terze parti. Sui modelli di iPhone attualmente in commercio, tale limite può essere superato solamente utilizzando gli accessori MagSafe ufficiali di Apple. Come mai questo cambio di rotta?

iPhone 15: ricarica wireless veloce anche senza MagSafe

Che si abbia un iPhone 12, 13 o 14, poco importa, la ricarica wireless a 15W risulta essere possibile solo se si utilizzano gli accessori ufficiali Apple. Con iPhone 15, invece, la situazione potrebbe essere differente. Stando a quanto dichiarato dal leaker sopracitato, Apple avrebbe deciso di portare a 15W anche la ricarica wireless con accessori di terze parti. Come mai questa decisione? Ricordiamo che qualche tempo fa, abbiamo parlato della possibilità che la ricarica tramite MagSafe venga potenziata sui nuovi modelli di iPhone. A tal proposito, la ricarica con MagSafe dovrebbe passare dagli attuali 15W massimi a 20W. Quella con accessori di terze parti, invece, da 7,5W massimi a 15W. La prima, quindi, continuerà a rimanere più performante.

Se quanto appena detto si rivelasse vero, si parlerebbe di una miglioria di tutto rispetto. Molti, infatti, potrebbero iniziare ad utilizzare la ricarica wireless perché più accessibile a livello di costi e più veloce nei tempi di ricarica. Apple, d’altra parte, avvicinerebbe sempre di più i suoi utenti all’idea di un iPhone completamente senza porte. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com