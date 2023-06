Apple svela MacBook Air con display da 15 pollici

Dopo settimane che se ne parla, è finalmente realtà! Apple ha appena svelato il tanto atteso MacBook Air con display da 15 pollici. Da ora in poi ci saranno davvero poche scuse per non passare ad un computer della mela morsicata, il dispositivo si propone come il must-have di molti. Andiamo a scoprire cosa lo rende così appetitoso.

Sono anni che gli utenti chiedono ad Apple di lanciare un MacBook Air con un display più grande rispetto al classico da 13 pollici. Finalmente, l’azienda ha deciso di ascoltare la sua clientela e ha lanciato un magnifico modello con display da 15 pollici. Il prezzo è piccolo e la potenza è tanta!

Apple MacBook Air 15: caratteristiche e prezzo

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici ha un design che ricalca quello del suo fratello minore lanciato lo scorso anno. Risulta essere uno dei portatili da 15 pollici più sottili sul mercato. Nonostante le sue dimensioni compatte, risulta essere in grado di fare miracoli in termini di performance. Al suo interno, infatti, troviamo il famoso chip Silicon M2 che garantisce prestazioni 12 volte superiori a quelle di un MacBook Air con processore Intel. La RAM parte da una base di 8 GB, ma si può portare fino a 24 GB. La memoria interna, invece, parta da 256 GB, ma può arrivare fino a 2 TB. Il display, la novità assoluta, è un Liquid Retina da 15,3 pollici in grado di raggiungere 500 nits di luminosità!

Apple ha deciso di proporre il nuovo MacBook Air in 4 colorazioni differenti. Il prezzo di listino risulta essere molto competitivo, 1649 euro per la versione base. I preordini del prodotto sono attivi già da oggi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com