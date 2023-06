Apple svela il suo primo visore AR/VR: ecco prezzo e caratteristiche

Dopo anni di voci a riguardo e di render che mostravano il suo ipotetico design, il momento della realtà è finalmente arrivato. Lo scorso 6 giugno, durante il keynote di apertura della WWDC 2023, Apple ha finalmente svelato il suo primo visore AR/VR, Vision Pro. L’azienda lo ha definito un “computer spaziale”. Di che si tratta? Scopriamolo insieme!

Apple lavora al suo primo visore AR/VR da diversi anni. Nel corso di questi, l’idea del prodotto è più volte cambiata radicalmente. L’azienda voleva lanciare un qualcosa di completamente diverso rispetto da ciò che era presente sul mercato. Con Vision Pro possiamo dire che c’è riuscita davvero. Quello che promette di fare il dispositivo, infatti, è a dir poco strabiliante.

Apple Vision Pro: il futuro inizia da qui

Come tutti i prodotti Apple, anche Vision Pro ha un design che è stato studiato e curato nei minimi dettagli. Per non affaticare gli utilizzatori del prodotto, l’azienda ha deciso di impiegare i materiali più leggeri e confortevoli presenti sul mercato. La scocca è in alluminio e vetro, il supporto per la testa in tessuto modellabile e regolabile. Sempre per motivi di comfort, la batteria non è integrata, ma si può portare tranquillamente in tasca durante l’utilizzo. All’interno, Vision Pro monta ben due chip di ultima generazione super potenti. Uno è il Silicon M2 che abbiamo già visto in diversi Mac, l’altro è completamente nuovo ed è pensato appositamente per gestire le funzioni di realtà virtuale e aumentata. Grazie a Vision Pro è possibile avere davanti ai propri occhi uno spazio di lavoro integrato con la realtà. Si può, ad esempio, usarlo come un normale computer, ma in realtà aumentata, oppure per guardare le proprie foto a grandezza naturale o ancora meglio, in modalità panorama attorno a noi. È anche possibile guardare film un un ambiente esotico o seguire un evento come se si fosse veramente lì. Tutte cose che apparentemente sembrano fantascienza ma che il prodotto di Apple renderà realtà a breve.

Apple Vision Pro sarà disponibile a partire da inizio 2024, inizialmente solo negli Stati Uniti, al costo di 3499 dollari. L’azienda progetta di lanciare il dispositivo anche in altri paesi nei mesi successivi dello stesso anno. In Italia, quindi, bisognerà attendere un po’ di più. Al momento il costo per il nostro paese non è stato rivelato, tuttavia, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4000 euro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com