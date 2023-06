Apple è al lavoro su un Vision Pro economico

Nonostante il nuovo Vision Pro non sia ancora arrivato sul mercato, già si inizia a parlare dei modelli successivi. Stando a quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple si sarebbe messa già al lavoro ad una versione dal costo ridotto che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2025. Sarà davvero così? Scopriamolo insieme.

Vision Pro arriverà sul mercato ad inizio 2024 negli Stati Uniti e nei mesi successivi anche negli altri paesi. Il suo costo sarà di 3499 dollari per le sue caratteristiche top. Il dispositivo, infatti, è dotato di 2 mini display 4K, una serie di sensori avanzati, più fotocamere, ben 2 chip, ecc. Come farà Apple a dare tutto ciò a costi ridotti in un nuovo modello?

Apple Vision: la versione non Pro del visore arriverà entro il 2025

Gurman ne è convinto, Apple è al lavoro su un modello di Vision Pro più accessibile a tutti. Il nome potrebbe essere solamente “Apple Vision” a rappresentare il modello entry-level. La casa sacrificherà alcune funzioni per ridurre i costi. Gurman ipotizza che Cupertino potrebbe portare in campo sensori più economici, display con una risoluzione minore o chip meno performanti. Per quanto riguarda, invece, il sistema di tracciamento degli occhi e lo schermo esterno, la casa non scenderà a compromessi. Tutto ciò porterà ad un prodotto che avrà un prezzo decisamente inferiore rispetto al modello appena annunciato.

Gurman ha confermato che Apple risulta essere al lavoro anche su una seconda generazione del Vision Pro con chip più performanti. Questo, dovrebbe uscire insieme al modello low-cost entro la fine del 2025. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com