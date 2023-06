iPhone 15: fotocamera da 48 MP su tutta la gamma

Dopo aver debuttato su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, la fotocamera da 48 MP potrebbe arrivare anche sui modelli base. Ebbene sì, questo è quanto emerso da un recente report che arriva dalla Cina. Apple avrebbe deciso di portare una fotocamera posteriore rinnovata su tutti i modelli di iPhone 15 in uscita questo autunno. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Prima i modelli Pro, poi anche tutti gli altri. La strategia di Apple oramai è conosciuta da tutti. Se per alcune funzioni passano anni prima che l’azienda decida di “passarle” dai modelli Pro ai modelli standard, per altre l’attesa è meno del previsto. Pare che uno delle novità principali dei nuovi iPhone 15 e 15 Plus sarà proprio la nuova fotocamera da 48 MP. Come saranno gli scatti?

iPhone 15: fotocamera da 48 MP sui modelli base

Il report che ha lanciato la bomba in merito alla fotocamera di iPhone 15 è stato pubblicato da ithome.com. In questo si parla di come Sony abbia chiesto aiuto a TSMC per la produzione di alcuni sensori essenziali per le fotocamere dei nuovi iPhone. Senza scendere troppo nei dettagli, pare che tutti e 4 i modelli di iPhone in arrivo nei prossimi mesi avranno una fotocamera da 48 MP. Per le versioni standard il salto sarà molto consistente. Non ci sono dubbi sul fatto che la fotocamera sarà uno dei punti di forza dei modelli “economici”.

Ricordiamo che è previsto l’arrivo di 4 nuovi modelli di iPhone il prossimo settembre: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Tutti i modelli avranno interessanti novità dal punto di vista estetico e delle caratteristiche interne. I costi dovrebbero rimanere in linea con quelli degli iPhone 14. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com