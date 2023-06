iPhone SE 4 non arriverà prima del 2025

Se siete tra coloro che attendono un lancio imminente del nuovo iPhone SE, dobbiamo darvi una brutta notizia. Stando a quanto dichiarato da due analisti di Barclays, l’azienda non lancerà nessuna nuova versione prima del 2025. A quanto pare, l’azienda vuole portare avanti il modello lanciato nel 2022 per più tempo possibile. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Gli iPhone SE hanno sempre generato pareri discordanti tra gli utenti, design molto datato, ma chip di ultima generazione. La combinazione dona vita ad un prodotto alquanto ambiguo che sembra non piacere a molti. L’ultimo modello ha nuovamente proposto un design ispirato ad iPhone 8 ed è arrivato in campo ad un prezzo decisamente poco competitivo. Apple necessita di dare una bella rinfrescata al prodotto se vuole che abbia successo. Quali sono i piani per il futuro?

iPhone SE 4 nel 2025: come sarà?

Gli analisti ne sono certi, la produzione degli iPhone SE di quarta generazione non partirà prima del 2025. Il motivo risiederebbe nella produzione di alcune componenti che Apple ha intenzione di montare sui dispositivi. Cupertino intende mantenere in campo la terza generazione fino a quando non potrà presentare una versione all’altezza delle aspettative degli utenti. Ricordiamo, infatti, che il nuovo iPhone SE avrà probabilmente un design completamente rinnovato, probabilmente simile a quello degli iPhone 11. Tra le novità, inoltre, dovrebbe esserci anche il ritorno del Touch ID integrato nel tasto di accensione. In pratica, qualcosa di molto più interessante rispetto agli attuali modelli in commercio.

Sicuramente, le caratteristiche degli iPhone SE 4 di cui si vocifera sono molto interessanti, tuttavia, rimane il fatto che bisognerà aspettare ancora molto prima di vederle arrivare. Manca più di un anno al presunto debutto del dispositivo e Apple potrebbe ancora decidere di stravolgere tutto. Come finirà la storia? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com