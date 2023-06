Ecco perché ora non è un buon momento per acquistare un iPhone

State progettando di acquistare un nuovo smartphone e iPhone compare nella lista delle possibili scelte? Allora questo articolo fa al caso vostro! Per quanto possa essere allettante l’idea di avere un nuovo melafonino subito tra le mani, il periodo estivo è quello peggiore per decidere di comprarne uno nuovo, sopratutto gli ultimi modelli. Aspettando l’autunno, infatti, potreste accaparrarvi un’affare decisamente migliore. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple presenta la sua nuova gamma di iPhone ogni anno a settembre. Acquistare un iPhone 14 ora, sopratutto a prezzo pieno, non è per nulla una buona idea. Considerando che mancano solo 2 mesi al lancio dei nuovi modelli, aspettare potrebbe essere la scelta migliore in ogni caso. Se la gamma 15 non vi convincerà, potrete sempre portarvi a casa uno dei modelli precedenti, ma ad un prezzo decisamente più vantaggioso!

iPhone 15: perché aspettare i nuovi modelli

Oltre alla questione del prezzo, sono molte le cose che potrebbero spingervi a farvi attendere settembre per accaparrarvi uno dei nuovi iPhone. Da quanto emerso dai rumor, i nuovi modelli, sia base che Pro, avranno tutti una fotocamera migliorata. Se vi piacciono le foto fatte bene, vale la pena dargli una possibilità. Inoltre, se vi interessa il modello più costoso, il Pro Max, si vocifera che quello in arrivo quest’anno sarà quello più ricco di funzioni esclusive. Si parla infatti di una lente periscopica, nuova scocca in titanio e non solo. Infine, tutti i nuovi modelli saranno dotati di una porta USB-C. In pratica, tante novità interessanti sono in arrivo.

I prossimi iPhone 15 dovrebbero avere un costo paragonabile a quello della gamma 14, tuttavia, si vocifera un possibile aumento dei prezzi. Per quanto riguarda ciò, non possiamo avere conferma fino al giorno della presentazione che, come abbiamo già detto, avverrà nelle prime settimane di settembre. Detto ciò, il consiglio definitivo è: se avete necessariamente bisogno di uno smartphone ora o lo trovate in super sconto, procedete all’acquisto, altrimenti è molto meglio aspettare!

Ph. credit: Apple.com