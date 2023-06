Apple Watch nuovi e non solo: ecco le novità in arrivo nei prossimi mesi

Poche ore fa, il noto Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato una roadmap dei prodotti Apple in arrivo. A quanto pare, i prossimi mesi saranno ricchi di novità interessanti. Diversi i prodotti che vedranno la luce prima della fine dell’anno. Da Apple Watch Ultra a iPhone 15, scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Se siete fan Apple, preparatevi a ricevere una mega carrellata di novità nei prossimi mesi. Se, infatti, per alcuni attesi prodotti bisognerà aspettare il 2024, lo stesso non si può dire per altri interessantissimi aggiornamenti. Ecco quali saranno!

Apple: i prodotti in arrivo a breve

Quali saranno i prodotti della mela morsicata che vedremo arrivare sul mercato tra non molto? Gurman ne è certo, i primi ad arrivare saranno iPhone 15, Apple Watch Ultra di seconda generazione e Apple Watch Series 9. Questi tre verranno tutti presentati all’inizio di settembre e verranno lanciati sul mercato poche settimane dopo. Per quanto riguarda i MacBook, niente è previsto prima del 2024, così come anche per iPad. Entro fine anno, però, dovrebbero arrivare anche nuovi iMac con schermo da 24 pollici. Gurman ha inoltre detto che la casa è al lavoro su un nuovo iMac con display da 30 pollici, ma questo non arriverà prima del 2024.

In sintesi, i prossimi mesi saranno interamente concentrati sulla nuova gamma di iPhone e sugli Apple Watch. Verso la fine dell’anno, invece, potremmo veder debuttare i nuovi iMac 24″. Davvero un ottimo modo di portare a termine il 2023. Ricordiamo, inoltre, che il 2024 sarà un anno speciale per la mela morsicata in quanto debutterà il suo primo visore AR/VR, Vision Pro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com