iPhone 15: batterie più grandi e 256 GB di base sui modelli Pro

Manca ormai davvero poco all’annuncio dei nuovi iPhone 15. Come ben sappiamo, infatti, Apple li svelerà nel corso delle prima settimane di settembre. Mai come quest’anno, però, abbiamo davvero molte informazioni sui dispositivi prima del loro annuncio ufficiale. Nelle scorse ore, due nuove interessanti caratteristiche sono trapelate online. Andiamo a scoprire di che si tratta.

iPhone è stato per anni criticato per avere una batteria troppo poco duratura. Apple ha preso sul serio tali critiche e, in poco tempo, ha fatto passi da gigante sul fronte dell’autonomia. Mantenendo tale linea, pare che le batterie dei nuovi iPhone 15 saranno ancora più grandi di quelle presenti sulla gamma 14. L’autonomia dei dispositivi sarà incredibile.

iPhone 15: le due novità che in tanti attendono

L’intera gamma di iPhone 14 ha tutta un’ottima durata della batteria. Nonostante ciò, la gamma 15 farà molto di meglio. Non solo il chip sarà migliore e consumerà meno, ma le batterie saranno proprio fisicamente più grandi. Stando a quanto trapelato online, si parla di un incremento di dimensioni medio del 15%. Stando ai chip, i 15 base monteranno il 16 Bionic, mentre i Pro monteranno il nuovissimo 17 Bionic. Altra interessante novità sembra essere il taglio di memoria base per questi ultimi. Sembrerebbe, infatti, che Apple abbia finalmente deciso di mettere KO il taglio da 128 GB per partire direttamente dalla variante con 256 GB di memoria base. Sarà davvero così?

Quelle di cui abbiamo appena parlato sono due delle novità più attese su iPhone 15, tuttavia, non possiamo dire con certezza che arriveranno sui prodotti finali. Per avere una conferma, bisogna necessariamente aspettare il keynote di settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com