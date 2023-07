iPhone 15: due colorazioni esclusive sono in arrivo

Ora che manca poco all’arrivo dei nuovi iPhone 15 si può parlare di una cosa che interessa a molti, quali saranno i colori esclusivi di quest’anno? Come ben sapete, infatti, Apple è solita lanciare un paio di colorazioni speciali ogni anno che vengono associate ai nuovi modelli. Per iPhone 14, ad esempio, tale colorazione è stata il viola. Per iPhone 15 quale sarà? Pare che la risposta sia arrivata. Scopriamola insieme!

Sembra che quest’anno Apple lancerà ben 2 colorazioni speciali, una per la gamma base e una per la gamma Pro. Per la prima, Apple avrebbe optato per una variante di verde molto particolare. Per la seconda, invece, una colorazione rosso profondo che mai prima è stata vista su nessun modello Pro. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 15 Pro arriverà anche in rosso

Sono anni che Apple ha dato il via alla produzione di iPhone rossi, tuttavia, tale colorazione si è sempre limitata ai modelli “economici”. Le varianti Pro sono sempre rimaste escluse. Ebbene sì, la colorazione speciale dei Pro di quest’anno sarà proprio rossa. Attenzione, però, stando a quanto emerso non si tratterà di una colorazione in collaborazione con PRODUCT(RED), ma sarà di un rosso più profondo, cremisi. Stando al verde dei modelli base, invece, la colorazione è stata paragonata a quella impegnata da Apple sui modelli 11 e 12, quindi un verde menta.

Ricordiamo che tale notizia arriva da una fonte molto affidabile, la stessa che l’anno scorso ha predetto l’arrivo della colorazione viola sui 14. Le probabilità che questa sia vera, quindi, sono molto alte. Ovviamente, per una conferma ufficiale bisognerà aspettare il giorno della presentazione. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5mac.com