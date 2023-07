iPhone 15 Pro: le quantità al lancio saranno molto limitate

State aspettando impazienti il lancio dei nuovi iPhone 15 per metterci subito le mani su? Bene, sappiate che se nei vostri piani c’è un iPhone 15 Pro o Pro Max potreste avere più problemi del previsto. Stando ad un report del The Information delle ultime ore, Apple starebbe avendo problemi nella produzione di un componente di tali modelli. Le scorte al lancio dei dispositivi saranno molto limitate. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ogni anno sorge qualche intoppo nella produzione dei nuovi melafonini. Quest’anno, pare che le problematiche riguardino solamente i modelli più costosi, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Entrambi i modelli avranno un display con cornici ridotte. Proprio questo display, sarebbe il responsabile dei ritardi di produzione.

iPhone 15 Pro: nessun rinvio del lancio

Il report del The Information parla chiaro, Apple ha avuto non pochi problemi con la produzione dei pannelli dei nuovi iPhone costosi. Questo, perché molto differenti da quelli impiegati nei modelli dello scorso anno. I pannelli di quest’anno saranno con cornici più ridotte e permetteranno di ridurre le dimensioni generali del dispositivo. Il processo di produzione è stato più difficoltoso del previsto, al punto che le scorte scarseggiano ancora oggi. Stando a quanto dichiarato, Apple non avrebbe intenzione di posticipare il lancio della gamma Pro. Questa arriverà in campo a settembre come la base, tuttavia, le scorte disponibili potrebbero essere molto limitate.

Ricordiamo che, negli ultimi anni, gli iPhone Pro sono anche quelli più richiesti al lancio della nuova gamma. Se siete interessati a uno di questi dispositivi, quindi, il consiglio è quello di affrettarvi con le prenotazioni appena saranno possibili. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com