iPhone 15: il lancio non subirà ritardi

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della possibilità di un ritardo nel lancio dei nuovi iPhone 15. Una notizia trapelata online, infatti, aveva confermato che Apple stava affrontando non pochi problemi con la produzione dei display dei nuovi melafonini, sopratutto dei 15 Pro e 15 Pro Max! Pare che tali problemi di produzione sia stati risolti prima del previsto, il lancio non subirà ritardi.

L’intera gamma di iPhone 15 dovrebbe montare dei display molto differenti rispetto a quelli della precedente generazione. I modelli base dovrebbero portare in campo la Dynamic Island. I modelli Pro, invece, saranno etichettati come gli smartphone con le cornici più sottili mai prodotti! Quando arriveranno?

iPhone 15: ecco quando potrebbero arrivare sul mercato

Se qualcuno aveva dubbi in merito al lancio imminente degli iPhone 15, ora non dovrà più averne. Stando a quanto confermato online, Apple è riuscita a superare tutti i problemi di produzione correlati all’intera gamma di smartphone. Tutti i modelli arriveranno sul campo secondo le previsioni dell’azienda. Le scorte saranno condizionate solo dalla richiesta da parte degli utenti. Pare che i problemi insorti fossero causati principalmente dalla cornici molto sottili richieste dalla casa. Fortunatamente, l’azienda produttrice, LG, ha trovato un modo per superare le problematiche in poco tempo!

Ricordiamo che sono attesi 4 modelli di iPhone quest’anno: 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. La loro presentazione avverrà entro le prime due settimane di settembre. Il loro lancio sul mercato avverrà entro la fine dello stesso mese. Il prezzo potrebbe subire un aumento, ma ancora non ci sono conferme a riguardo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

