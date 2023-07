iPhone 15: nuove conferme sull’aumento dei prezzi

Qualche giorno fa, Bloomberg ha pubblicato un report in cui ha dichiarato che Apple sta seriamente valutando di aumentare i prezzi della nuova gamma di iPhone 15. In particolare, si parlava di aumenti per i due modelli di fascia alta, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. In queste ore, anche un noto analista ha deciso di parlare di aumenti di prezzi dei melafonini. Questo però, si è spinto a parlare proprio di prezzi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple ha mantenuto i prezzi di iPhone fissi negli Stati Uniti per diversi anni. Pare che il momento di un aumento sia purtroppo arrivato. Già in Italia, nel 2022 i prezzi dei melafonini sono aumentati sensibilmente a causa di diversi fattori. Quest’anno, la situazione potrebbe essere ancora più critica. Scopriamo di che prezzi si parla.

iPhone 15: le varianti Pro costeranno di più

Stando sia al report di Bloomberg che alle dichiarazioni dell’analista Tim Long, i modelli base di iPhone 15 potrebbero avere un prezzo di listino uguale a quello degli iPhone 14 lanciati lo scorso anno. Discorso diverso, invece, è stato fatto per quanto riguarda le varianti Pro. Secondo Long, Apple potrebbe optare per un aumento di 100 dollari sul prezzo di listino di entrambi i modelli. Addirittura, per la variante Pro Max, l’aumento potrebbe arrivare a 200 dollari. Si parlerebbe, quindi, di un prezzo di listino di 1099 dollari per 15 Pro e 1199 dollari o 1299 dollari per 15 Pro Max.

Ricordiamo che scoprire il prezzo di iPhone prima della sua uscita sul mercato risulta essere un’impresa molto difficile. Si tratta di un’informazione, infatti, che Apple non comunica quasi a nessuno, se non dopo la data di presentazione. Considerando ciò, un aumento di 100 dollari per i modelli Pro, considerando le loro caratteristiche, è più che plausibile. Per una conferma ufficiale, però, bisognerà attendere il giorno della presentazione.

Ph. credit: 9to5mac.com