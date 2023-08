Apple Watch Series 9 sarà disponibile anche in rosa

A settembre, Apple annuncerà due nuovi modelli di Apple Watch, la Series 9 e la seconda generazione della gamma Ultra. Entrambe le versioni dello smartwatch dovrebbero arrivare in campo con un design identico a quello delle generazioni precedenti, tuttavia, ci sarà una nuova colorazione esclusiva per ognuno! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La notizia di una nuova colorazione per Apple Watch arriva da un noto leaker, ShrimpApplePro, che su Twitter ha dichiarato che la Series 9 arriverà in box più piccoli del solito e che una colorazione si aggiungerà alle classiche proposte in alluminio, il rosa! Non è tutto, come già accennato, una nuova colorazione dovrebbe arrivare anche per la gamma Ultra.

Apple Watch Ultra di seconda generazione: la scelta della nuova colorazione

Se per la Series 9, Apple sembra aver optato per una scelta colorata, lo stesso non lo si può dire per la nuova generazione di Ultra. Stando sempre alle dichiarazioni di ShrimpApplePro, la mela morsicata dovrebbe portare in campo una nuova colorazione nera. Ricordiamo che non è la prima volta che Apple propone una versione di Apple Watch in titanio nero, quindi, le possibilità che ciò riaccada sono molto alte! Per quanto riguarda il rosa, invece, sembra essere il linea con gli ultimi rumor che vedono iPhone 15 base arrivare anche in tale colorazione.

Tralasciando il fattore estetico, pare che i nuovi smartwatch di Cupertino monteranno entrambi un nuovo chip. Questo, darà un consistente potenziamento all’efficienza dei dispositivi, nonché alla loro autonomia. Ricordiamo che entrambi i modelli saranno presentati a settembre. Il loro lancio sul mercato è previsto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Parker Ortolani via Twitter