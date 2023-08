iPhone 15: scoperta la possibile data di presentazione

L’attesa è quasi terminata, tra non molto, Apple presenterà la sua nuova gamma di iPhone 15. I fan dell’azienda, e non solo, attendono l’evento da settimane. Nelle scorse ore, sembrano essere trapelate interessanti informazioni in merito alla possibile data di presentazione. In particolare è previsto che Apple presenterà la nuova gamma nel corso della terza settimana di settembre, ma quale sarà il giorno preciso?

Stando a quanto dichiarato dai colleghi di 9to5mac, diversi operatori telefonici americani avrebbero comunicato ai propri dipendenti di non prendere ferie per il giorno 13 settembre in vista di un grosso annuncio per il mondo degli smartphone. Questi non hanno menzionato Apple in nessun modo, però, considerando che gli iPhone escono sempre a settembre, è molto probabile che si riferiscano a loro!

iPhone 15: la presentazione si terrà il 13 settembre?

Lo scorso anno, Apple ha presentato gli iPhone 14 il 7 settembre, di mercoledì. Quest’anno, il 13 settembre cade anch’esso di mercoledì. Se la data dovesse rivelarsi vera, potremmo già fare un calendario delle date per l’uscita dei dispositivi. Quindi, se la presentazione ufficiale cadrà il 13 settembre, i preordini dei vari modelli partiranno già venerdì 15 settembre. Il lancio sul mercato, invece, sarà il venerdì successivo, il 22 settembre. Ciò, tenendo conto di quello che Apple solitamente fa ogni anno.

Ricordiamo che lo scorso anno un modello di iPhone, il 14 Plus è arrivato in ritardo rispetto agli altri. Quest’anno, nonostante le difficoltà di produzione, tutti i modelli dovrebbero arrivare sul mercato lo stesso giorno, anche se alcuni in quantità limitate. Ricordiamo che Apple comunica sempre il suo evento di presentazione almeno una settimana prima. Conferme a riguardo arriveranno, quindi, entro la prima settimana di settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com