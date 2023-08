iPhone 15: modelli Pro con memoria base da 256 GB

Siete tra coloro che vogliono acquistare uno dei nuovi iPhone 15 Pro in arrivo il prossimo settembre? Allora la notizia che stiamo per darvi vi piacerà sicuramente. Stando a diversi rumor comparsi sul web in queste ore, Apple avrebbe deciso di tagliare la versione da 128 GB e partire direttamente da quella 256 GB! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Se fino a poco tempo fa, 128 GB venivano considerati tanti per uno smartphone, oggi, con le funzioni che i melafonini offrono, (registrazione video 4K in ProRes ecc.), possono essere esauriti in pochissimo tempo. A ragione di ciò un upgrade di memoria base per dei dispositivi che costano molto più di 1000 euro ha molto senso. Che Apple lo abbia finalmente capito?

iPhone 15 Pro: i tagli disponibili al lancio

Al lancio, iPhone 14 Pro è stato lanciato in 4 differenti tagli di memoria: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Quest’anno la situazione potrebbe essere molto differente. Secondo i rumor, infatti, i tagli di memoria per i modelli Pro e Pro Max di quest’anno saranno: 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. Quindi, non solo 256 GB sarà il taglio di memoria più piccolo disponibile, ma arriverà anche un taglio mai visto prima su iPhone, quello da 2 TB! E per i modelli base? I rumor non dicono nulla a riguardo, tuttavia, ci aspettiamo che per questi saranno disponibili negli stessi tagli di memoria dello scorso anno.

Parlando di prezzi, come sarà la situazione? Considerando che il modello da 128 GB non sarà più disponibile, è probabile che quello da 256 GB arriverà sul mercato ad un prezzo simile a quello di iPhone 14 Pro da 128 GB. Per conferme ufficiali a riguardo bisognerà attendere la presentazione dei dispositivi che si terrà a settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com