iPhone 15: trapelano online le caratteristiche del chip A17 Bionic

Dopo avervi parlato della possibile data di presentazione di iPhone 15, oggi, vogliamo parlarvi di un’altra importante notizia! Poche ore fa, sono trapelate online quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del chip che Apple avrebbe deciso di montare su due dei quattro modelli in arrivo. Parliamo, ovviamente, del chip A17 Bionic che vedrà la luce sulle due varianti Pro di iPhone 15. Andiamo a scoprire insieme come sarà fatto.

Manca oramai poco al lancio dei nuovi melafonini e tutte le informazioni che lo riguardano stanno trapelando prima del previsto. Le informazioni sul tanto atteso chip A17 Bionic sono state pubblicate su Twitter da un noto leaker, Unknownz21. Che il chip sarà più performante dell’A16 Bionic non ci sono dubbi, ma quanto consistente sarà la differenza?

iPhone 15 Pro: il chip A17 Bionic li renderà dei mostri

Anche per quest’anno, Apple adotterà la politica secondo la quale solo i modelli Pro riceveranno un chip nuovo di zecca. I modelli base, invece, riceveranno quello dei Pro dello scorso anno. Detto ciò, quindi, gli iPhone 15 base saranno dotati di chip A16 Bionic e gli iPhone 15 Pro e Pro Max saranno dotati di chip A17 Bionic. Parlando di quest’ultimo, Unknownz21 ha dichiarato che il chip sarà dotato di 6 core di calcolo CPU (come A16 Bionic) e 6 core di calcolo GPU (uno in più di A16 Bionic). La velocità di clock del processore aumenterà passando da 3,46 GHz dell’A16 Bionic a 3,7 GHz. La RAM, differentemente da quanto si pensava, rimarrà da 6 GB.

Considerando le caratteristiche del processore, ci si aspetta un miglioramento delle prestazioni consistente rispetto allo scorso anno (quelle grafiche in particolare). Inoltre, la maggiore efficienza del chip permetterà alle batterie di avere un’autonomia più elevata . Il risultato sarà davvero pazzesco. Ricordiamo che gli iPhone 15 arriveranno sugli scaffali a settembre. Pronti ad accoglierli? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.