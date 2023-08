Apple Watch X: la rivoluzione è in arrivo

Se vi dicessimo che Apple Watch che tutti conosciamo verrà sostituito con qualcosa di totalmente differente tra circa un anno? E questa. la bomba sganciata da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore. Stando a quanto dichiarato dall’uomo, Apple starebbe lavorando ad un modello del suo smartwatch che segnerà l’inizio di una nuova era. Di che si tratta?

Ricordate il restyling totale che Apple diede ai melafonini con il lancio di iPhone X? Ecco, pare che la casa voglia fare qualcosa di simile anche per la decima serie di Apple Watch. Il dispositivo si chiamerà probabilmente Watch X, avrà un design completamente nuovo e caratteristiche mai viste prima d’ora.

Apple Watch X: design ultra sottile

Tralasciando lievi aggiustamenti di dimensioni, lo smartwatch di Apple ha sempre mantenuto lo stesso design. Con Watch X, Apple vuole portare in campo qualcosa di totalmente differente. Stando a quanto dichiarato di Gurman, l’obiettivo dell’azienda è di ridurre sensibilmente lo spessore e, allo stesso tempo, di aumentare le dimensioni della batteria. Per far ciò, l’azienda starebbe testando un nuovo meccanismo magnetico per l’attacco dei cinturini che permetterebbe di risparmiare parecchio spazio. I cinturini, ovviamente, saranno differenti da quelli utilizzati fino ad ora e compatibili solo con tale modello.

Gurman non si è soffermato a parlare di quali potrebbero essere le caratteristiche interne del nuovo Watch X. Si è limitato a dire, però, che Apple starebbe valutando di aumentare il tempo che intercorre tra il lancio di un modello da quello successivo. Questo, per poter portare più novità alla volta. Seguendo tale logica, Watch X dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph, credit: Apple.com