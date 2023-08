Non arriveranno cover ufficiali in pelle per gli iPhone 15

Con il lancio di iPhone 5s, nel 2013, Apple ha introdotto per la prima volta le cover ufficiali in pelle per i suoi smartphone. Queste sono state così apprezzate che l’azienda ha deciso di proporle anno dopo anno fino ad oggi. Per iPhone 15, però, la situazione cambierà. Stando ad una fonte ufficiale, Apple avrebbe deciso di non produrre cover in pelle per i nuovi smartphone. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Al momento la mela morsicata propone due tipologie di cover per i suoi iPhone: quelle in silicone e quelle in pelle. Tra le due, le ultime sono quelle considerate “premium”. Una cover in pelle per iPhone 14 costa, infatti, ben 69 euro. Come mai ha deciso di non produrle più e lasciare in campo solo i modelli economici? Cerchiamo di capirlo insieme.

iPhone 15: nuovo materiale premium in arrivo per le cover?

È stato Duan Rui, l’insider che per primo ha dichiarato che Apple non produrrà cover in pelle per i melafonini in arrivo il prossimo settembre. L’uomo non ha detto nulla in merito alle motivazioni che hanno portato l’azienda a questa scelta. Le possibilità, però, possono essere due. Una è che Apple abbia deciso di mettere KO la pelle per questioni ambientali, l’altra è che lo abbia fatto per sostituire il materiale con uno nuovo mai visto prima d’ora. Sono diverse, infatti, le aziende che ultimamente stanno decidendo di non usare la pelle per lasciare spazio a nuovi materiali. Che l’azienda abbia deciso di lanciare nuove cover premium con tali materiali?

Nelle scorse ore, la notizia è stata confermata anche da diversi leaker. Ci sono pochi dubbi a riguardo. Se acquisterete uno dei nuovi iPhone 15 e siete fan delle cover in pelle, dovrete necessariamente affidarvi a qualche venditore di terze parti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5mac.com