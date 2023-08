iPhone 15: in arrivo modello ultra e cavi USB-C colorati

Nuove interessanti notizie sono trapelate online riguardo la nuova gamma di iPhone 15. A quanto pare, ancora esiste la possibilità dell’arrivo di una variate di alto livello, Ultra, che prenderà il posto del Pro Max. Inoltre, pare che i cavi di ricarica non solo saranno USB-C, ma anche anti intreccio e colorati! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Si parla di iPhone 15 Ultra fin dai primi mesi del 2023. Nonostante il rumor del suo arrivo sul mercato fosse molto gettonato, Negli ultimi mesi diversi leaker avevano dichiarato che il modello non era pronto al lancio e che Apple aveva deciso di posticiparlo al prossimo anno. Nelle ultime ore, un nuovo leak sembra riaccendere le speranze sul modello. iPhone 15 Ultra arriverà il prossimo mese?

iPhone 15: quale sarà la gamma definitiva?

Siamo certi che, anche quest’anno, arriveranno in campo 4 differenti modelli di iPhone. In particolare, ci saranno iPhone 15, 15 Plus e 15 Pro. Il quarto modello, quello in dubbio, sarà il 15 Pro Max o 15 Ultra. Ma perché Apple dovrebbe decidere di lasciare lo storico nome Pro Max per Ultra? Semplice, per differenziare il modello ed elevarlo rispetto ai base e ai Pro. Si vocifera, infatti, che tale modello sarà costruito con una scocca in titanio, decisamente più pregiata e resistente dell’acciaio usato per i Pro. Non c’è dubbio, poi, che se il nome sarà questo ci saranno anche altre novità esclusive! Ciò che è certo è che sia questo, che i modelli classici, riceveranno tutti dei nuovi cavi di ricarica a partire da quest’anno. Stando agli ultimi teak, i cavi saranno quelli da USB-C a USB-C anti nodo colorati. Il colore, ovviamente, riprenderà quello del modello acquistato. Parliamo degli stessi cavi che Apple ha introdotto per la prima volta sui nuovi iMac!

Ricordiamo che Apple presenterà i nuovi iPhone nel corso delle prime settimane di settembre. La data ufficiale non è ancora stata comunicata anche se ci sono diversi indizi riguardo quella che potrebbe essere la scelta dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com