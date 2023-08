Addio oro e viola su iPhone 15 Pro: ecco i colori in arrivo

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della colorazione speciale in arrivo per gli iPhone 15 Pro. Nonostante le voci che ne parlavano fossero affidabili, recenti scoperte da parte del noto sito 9to5mac hanno confermato che la colorazione rosso cremisi non arriverà sugli scaffali. Stando a quanto emerso, due colorazioni di iPhone 14 Pro verranno fatte fuori per due nuove opzioni. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Volevate un iPhone 15 Pro rosso? Purtroppo dovrete accontentarvi di acquistare una cover. I nuovi melafonini arriveranno in ben 5 colorazioni differenti, ma il rosso non sarà una di queste. Grande assente di quest’anno sarà l’oro. A questo si affiancherà, ovviamente, il viola. A sostituirle, le varianti grigio e blu scuro.

iPhone 15 Pro: i colori in arrivo

E confermato, Apple porterà in campo un nuovo materiale per la scocca degli iPhone Pro, il titanio. Il materiale sostituirà l’acciaio e renderà gli smartphone più resistenti e più leggeri. A tal proposito, l’azienda ha studiato una serie di colorazioni che permetteranno di valorizzare al meglio il materiale. Sia il 15 Pro che il 15 Pro Max arriveranno in 5 colorazioni: nero siderale, argento, grigio e blu scuro. In particolare, la versione grigia avrà lo scopo di valorizzare il colore naturale del titanio, la versione blu scura verrà proposta come colorazione speciale annuale.

Ricordiamo che le colorazioni dei modelli base saranno differenti. Stando a quanto appreso, si tratterà comunque di 5 colorazioni: nero, verde, blu, giallo e rosa. Tutti i modelli di iPhone verranno presentati nelle prossime settimane. Il lancio sul mercato avverrà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre in base al modello. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com