Nuovi AirPods USB-C in arrivo insieme ad iPhone 15

Il prossimo 12 settembre, Apple svelerà ufficialmente la nuova gamma di iPhone 15. Insieme ai nuovi smartphone ci saranno sicuramente anche i nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2, ma non solo. Potrebbe esserci, infatti, qualche sorpresa in più. Stando alle ultime voci del web, l’azienda potrebbe portare in campo una versione aggiornata degli AirPods. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

L’evento Apple di settembre è ogni anno pieno di sorprese. Se da una parte gli iPhone sono sempre i protagonisti indiscussi, l’azienda non si lascia sfuggire l’occasione per sfornare quanti più prodotti possibile. A ragione di ciò, Mark Gurman di Bloomberg crede che l’azienda sfrutterà l’occasione per svelare un nuovo modello di AirPods. Di che modello si tratterà?

AirPods con USB-C: il debutto è vicino

Gli iPhone 15 saranno i primi smartphone Apple a montare una porta USB-C. A tal proposito, Apple potrebbe essere finalmente pronta per lanciare anche gli AirPods con porta USB-C. Gurman ne è certo, l’azienda li annuncerà nel corso dell’evento di presentazione del 12 settembre. L’uomo non ha parlato di modelli, quindi, non sappiamo se si tratterà degli AirPods o degli AirPods Pro. Allo stesso tempo, non sappiamo nemmeno se l’azienda presenterà un modello con nuove funzioni o se si limiterà solamente a cambiare la custodia di ricarica. Al momento tutte le possibilità sono aperte.

Ricordiamo che l’evento di presentazione di iPhone 15 si terrà il prossimo 12 settembre alle ore 19:00 italiane. Sarà possibile seguire lo streaming in diretta sul sito ufficiale Apple. Quali saranno le novità che Cupertino ha in serbo per i suoi clienti? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com