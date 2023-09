Apple sta lavorando a dei MacBook economici per studenti

Un MacBook economico in arrivo? È questo ciò che riporta un recente report di DigiTimes Asia. A quanto pare, una fonte vicina ad Apple ha confermato che l’azienda è al lavoro su un nuovo modello di MacBook davvero molto economico. Lo scopo sarà quello di far competizione diretta ai Chromebook. Quando arriverà il dispositivo?

Apple e prezzi bassi non vanno mai d’accordo. A ragione di ciò, è davvero molto difficile credere che arriverà in campo un MacBook a costo ridotto. Ad oggi, il modello più economico disponibile è l’Air e supera, di listino, i 1000 euro. Apple dovrà lavorare molto per presentare un modello economico.

Apple: MacBook per studenti come iPad base

Ciò che potrebbe accadere ai MacBook economici per studenti potrebbe essere simile a quanto accaduto con gli iPad base. I nuovi portatili potrebbero avere tutto il necessario sacrificando, però, le funzioni più inutili. Il report dice che i dispositivi saranno comunque dall’aspetto metallico, ma verranno prodotti in un nuovo materiale. Inoltre, le componenti interne saranno più economiche rispetto a quelle utilizzate negli ultimi modelli. Non ci sorprenderebbe se Apple decidesse di riportare in campo un modello con processore M1 proprio per ridurre i costi.

Tenendo conto di tutte le modifiche che Apple potrebbe fare per ridurre i costi di MacBook, bisogna comunque considerare che non vedremo mai portatili dell’azienda a 300/400 euro. Semmai il modello economico di cui si parla vedrà mai la luce, il suo costo si aggirerà intorno ai 700/800 euro. Per quanto riguarda il lancio sul mercato, invece, bisognerà aspettare ancora un bel po’. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

