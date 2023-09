iPad Pro con display OLED in arrivo nel 2024

Pare proprio che questo non sia un buon momento per acquistare un iPad Pro. Secondo un recente report di DigiTimes, Apple sarebbe quasi pronta per il lancio di modelli con display OLED e non solo! Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Stanchi della poca innovazione sugli iPad Pro degli ultimi anni? La prossima generazione si prospetta essere decisamente migliore con display rinnovato, nuovo design, più memoria e caratteristiche mozzafiato. Tutto ciò, arriverà entro la fine del 2024!

iPad Pro: due modelli con display OLED in arrivo

Dopo aver portato l’innovativa tecnologia mini-LED sull’ultimo iPad Pro con display da 12,9 pollici, pare che l’azienda sia già pronta a mandarla in pensione per portare in campo la tecnologia OLED ibrida. Stando a quanto dichiarato da DigiTimes, entro la fine del 2024, Apple lancerà due nuovi modelli del tablet, uno con display da 11 pollici e uno con display da 13 pollici. Entrambe le varianti monteranno pannelli OLED! La tecnologia permetterà di ottenere diversi vantaggi come: risparmio energetico, possibilità di implementare la funzione “Always on”, neri più marcati e colori più definiti. Inoltre, permetterà di ottenere dei prodotti finali più sottili di quelli attuali. Il design, verrà finalmente rinnovato!

Il display OLED e il nuovo design non sono le uniche novità in arrivo sulla prossima generazione di iPad Pro, si parla anche di memoria interna fino a 4 TB, nuovo processore M3 e altre caratteristiche esclusive. In pratica, una rivoluzione completa del prodotto! Quando arriverà sul mercato?. Stando ai rumor, tra la metà e la fine del 2024. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.