iPhone 15: un video mostra in anteprima i colori

A pochi giorni dalla data di presentazione dei nuovi iPhone 15, è trapelato online un video che mostra quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili per la gamma base. A pubblicarlo è stato il noto leaker Jon Rettinger e grazie a questo possiamo apprezzare in anteprima le nette differenze con i modelli dello scorso anno. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Addio ai colori vibranti. Il video pubblicato nelle scorse ore su Twitter mostra i dummy di iPhone 15 nelle 5 colorazioni in cui sarà disponibile al lancio: bianco, nero, blu, rosa e giallo. Da come è possibile vedere, Apple ha deciso di attenuare notevolmente le tonalità. Come la prenderanno i clienti?

iPhone 15: le colorazioni potrebbero deludere le aspettative

Se stavate pensando di utilizzare il vostro nuovo iPhone 15 senza cover per mostrare qualche colorazione particolare, forse rimarrete delusi. Con questa nuova gamma, Apple ha deciso di portare in campo colorazioni scarsamente saturate. Basta fare il confronto tra il giallo in arrivo e quello lanciato qualche mese fa su iPhone 14 per rendersi conto dell’enorme differenza di saturazione. Allo stesso modo, anche la variante blu è così leggermente colorata da sembrare, a tratti, bianca. Ricordiamo che sono in arrivo anche 2 modelli Pro quest’anno, anche questi non avranno colorazioni particolarmente sature.

Pare proprio che quest’anno Apple abbia deciso di optare per la via della semplicità. Forse il suo scopo è quello di spingere gli utenti ad acquistare le sue cover ufficiali che, stando ai rumor, arriveranno in un nuovo materiale e in colorazioni vibranti. Ciò che è certo è che la verità sui nuovi iPhone 15 è molto vicina. Il 12 settembre, alle ore 19:00, tutto verrà svelato. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Jon Rettinger via Twitter