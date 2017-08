ASUS presenta i nuovi ASUS ZenBook Flip 14 e Flip 15 | IFA 2017

in

ASUS ha aperto le porte dell’IFA 2017 di Berlino annunciando due nuovi laptop della serie Flip denominati ASUS ZenBook Flip 14 e ZenBook Flip 15. Dopo il successo del Flip S, il convertibile 2-in-1 più sottile al mondo, il brand taiwanese ha annunciato il nuovo ZenBook Flip 14. Si tratta del convertibile 2-in-1 con scheda grafica dedicata più sottile al mondo.

In particolare, l’ASUS ZenBook Flip 14 è dotato di un corpo realizzato in metallo dallo spessore di 13.9 mm per un peso di 1.4 kg. Il convertibile vanta una scheda grafica Nvidia GeForce MX150 di fascia entry-level ma che comunque consente di creare contenuti multimediali e di giocare ai titoli leggeri. Assieme alla GPU Nvidia, ASUS ha implementato i nuovi processori Intel Core i7 di ottava generazione con CPU quad core affiancati da 16 GB di RAM ed SSD da 512 GB PCIe x4.

ASUS ZenBook Flip 14 e Flip 15: annunciati ufficialmente ad IFA 2017!

A bordo del nuovo ZenBook Flip 14 troviamo un display NanoEdge da 14 pollici di diagonale con risoluzione Full HD 1920 × 1080 pixel. Secondo quanto dichiarato dalla società, il convertibile dispone di cornici molto sottili e di un design di un notebook da 13 pollici. Grazie alla batteria integrata, il Flip 14 è in grado di garantire fino a 13 ore di autonomia.

Presente anche un lettore di impronte digitali per sbloccarlo facilmente e il sistema operativo Windows 10. Dato che si tratta di un convertibile, lo ZenBook Flip 14 potrà essere utilizzato anche come un potente tablet.

Passando al fratello maggiore ASUS ZenBook Flip 15, si tratta di un laptop da 15.6 pollici. ASUS lo definisce il più potente ZenBook Flip mai creato fino ad ora. Questo perché troviamo un processore quad-core Intel Core i7 di ottava generazione, una scheda grafica Nvidia GeForce GTX1050, un display con risoluzione 4K (opzionale) e fino a 2 TB di hard disk e fino a 512 GB di SSD.

Comparto audio interessante e supporto penna

Il nuovo ASUS ZenBook Flip 15 è dotato anche di un digitalizzatore integrato, quindi con supporto penna, e di altoparlanti con audio Harman & Kardon. Presenti anche porte Thunderbolt 3 e USB Type-C. Purtroppo la società non ha ancora rivelato nessun dettaglio circa il prezzo e la disponibilità sia dell’ASUS ZenBook Flip 14 che dello ZenBook Flip 15 ma aggiorneremo l’articolo in caso di novità.

Durante lo stesso evento, il produttore asiatico ha presentato anche il nuovo ASUS VivoBook S14. Si tratta di un notebook molto sottile e leggero ma allo stesso tempo potente. In sostanza, il VivoBook S14 vanta le stesse caratteristiche tecniche dello ZenBook Flip 14, ossia un processore quad-core Intel Core i7-8550U di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4 e la scheda grafica Nvidia Geforce MX150. Quest’ultimo presenta un design con spessore da 18.8 mm e un peso di 1.3 kg mentre le cornici sono spesse 7.8 mm.