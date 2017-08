Asus ZenFone 4: scheda tecnica e prezzo di tutte le versioni | Ufficiale

Come già confermato nei giorni scorsi, poche ore fa Asus ha svelato in via ufficiale la nuova gamma di smartphone ZenFone 4 che arriverà sul mercato europeo nel corso dell’ultimo trimestre del 2017. La casa taiwanese ha presentato il nuovo top di gamma Asus ZenFone 4 Pro, il mid-range Asus ZenFone 4 ed altri due terminali, l’Asus ZenFone 4 Selfie ed Asus ZenFone 4 Selfie Pro.

Questi quattro smartphone vanno ad affiancarsi allo ZenFone 4 Max svelato in via ufficiale lo scorso mese di luglio. Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità in Italia, tutti i dettagli saranno rivelati il prossimo 21 di settembre nel corso di un evento già annunciato da Asus Italia.

Andiamo con ordine e vediamo tutte le caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone Android ufficializzati oggi da Asus.

Asus ZenFone 4 Pro

Il nuovo Asus ZenFone 4 Pro è il nuovo top di gamma dell’azienda taiwanese e può contare sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 835, il chipset che troviamo anche su molti altri flagship Android già usciti sul mercato o in arrivo nei negozi nel corso delle prossime settimane come la versione americana del Samsung Galaxy Note 8 ed il nuovo LG V30.

Lo smartphone presenta un display AMOLED con risoluzione Full HD da 5.5 pollici di diagonale, 6 GB di memoria RAM, 12 GB di storage interno, con l’espansione possibile tramite microSD, ed una batteria da 3.600 mAh.

Il comparto fotografico del nuovo Asus ZenFone 4 include una doppia camera posteriore con un sensore da 12 Megapixel (Sony IMX362) ed uno da 16 megapixel (Sony IMX351) ed una camera anteriore Sony IMX319 da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android Nougat in versione 7.1.1 personalizzato dalla nuova ZenUI 4.0.

Il top di gamma di Asus sarà in vendita al prezzo di 599 dollari.

Asus ZenFone 4

Il punto di riferimento della nuova gamma ZenFone 4 sarà il mid-range Asus ZenFone 4 che può contare su di un display IPS Full HD da 5.5 pollici affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 630/660, 4/6 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno ed una batteria da 3.300 mAh.

Anche in questo caso il sistema operativo è Android Nougat 7.1.1 personalizzato dalla ZenUI 4.0. Il comparto fotografico include una doppia camera posteriore con un sensore da 12 Megapixel ed un secondo sensore grandangolare.

Il prezzo di vendita dello ZenFone 4 sarà di 399 dollari.

Asus ZenFone 4 Selfie

Il nuovo Asus ZenFone 4 Selfie presenta specifiche tecniche di fascia medio-bassa con un display HD da 5.5 pollici di diagonale affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 430 e da 4 GB di memoria RAM. Lo spazio interno d’archiviazione è pari a 64 GB, espandibili tramite microSD.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 16 Megapixel ed una doppia fotocamera anteriore con un sensore da 8 Megapixel ed un secondo sensore da 20 Megapixel con ottica grandangolare. Lo smartphone arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 279 dollari.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro

L’Asus ZenFone 4 Selfie Pro si presenta con un display da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 625, da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno, sempre espandibili tramite microSD. La batteria è da 3.000 mAh.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 16 Megapixel ed una doppia fotocamera anteriore con un sensore da 24 Megapixel ed uno da 5 megapixel con lente grandangolare. Anche qui troviamo Android Nougat 7.1.1.

Lo smartphone sarà in vendita ad un prezzo di 379 dollari.

Fonte