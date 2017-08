ASUS ZenFone 4: doppia fotocamera e Snapdragon 630 | Rumor

In seguito ad alcune informazioni trapelate sulla variante Selfie, oggi è il turno dell’ASUS ZenFone 4, ossia il modello base della nuova serie di smartphone della società taiwanese che porta il codice modello ZE554KL. In realtà, quanto emerso oggi può essere considerato soltanto una conferma delle precedenti informazioni trapelate nelle scorse settimane.

Il nuovo ASUS ZenFone 4 dovrebbe proporre un display da 5.5 pollici Full HD con tecnologia AMOLED. Quest’ultima è sicuramente una novità nella serie ZenFone e speriamo che verrà confermata in fase di presentazione ufficiale.

ASUS ZENfONE 4: emergono render e info su caratteristiche del modello ZE554KL!

Il pannello frontale, secondo l’insider, verrà protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 2.5D. All’interno della scocca in metallo, il dispositivo avrebbe un processore Qualcomm Snapdragon 630 affiancato da 4 GB di RAM. Tale accoppiata dovrebbe garantire delle performance molto buone. Lo storage interno dovrebbe essere, invece, da 64 GB, ulteriormente espandibile tramite micro SD.

L’aspetto più importante del nuovo ASUS ZenFone 4 ZE554KL sarebbe il comparto fotografico. Il produttore taiwanese, infatti, starebbe puntando parecchio su questa caratteristica del device a dimostrazione dei vari teaser e pubblicità. Il nuovo smartphone ASUS monterà sicuramente la doppia fotocamera. Questa dovrebbe essere caratterizzata da sensori da 12 + 8 mega-pixel.

Altri dettagli riguardo le ottiche, purtroppo, non sono stati ancora diffusi in rete ma la stessa società ha rivelato che la dual camera sarebbe in grado di scattare foto grandangolari da 120°. Lo ZenFone 4 dovrebbe essere alimentato da una batteria da 3300 mAh racchiusa all’interno di un corpo dallo spessore di 7.7 mm e dal peso di 165 grammi.

Il comparto delle connettività, invece, comprenderebbe supporto dual SIM, LTE, Bluetooth 4.2 ed NFC. Secondo alcune indiscrezioni, l’ASUS ZenFone 4 dovrebbe essere lanciato anche in una seconda variante con processore Snapdragon 660. Le stesse indiscrezioni parlano, tuttavia, di un prezzo per il mercato europeo abbastanza alto per questo ASUS ZenFone 4 ZE554KL. In particolare, la fonte sostiene che il device potrebbe essere venduto ad un prezzo di listino pari a 499,99 euro.

Fonte