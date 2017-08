Chuwi LapBook Air: ecco il nuovo ultrabook economico con Windows 10

Chuwi è un brand cinese che in questi ultimi anni si sta facendo largo, in modo sempre più evidente, anche in Europa grazie ad un gamma di notebook e convertibili molto ricca e, soprattutto, caratterizzata dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

L’ultima novità della gamma del costruttore è rappresentata dal nuovo Chuwi LapBook Air, un inedito ultrabook low cost che, prendendo ispirazione dal MacBook Air di Apple, punta a conquistare la fascia bassa del mercato dei portatili Windows 10 grazie ad un design ricercato e specifiche di buon livello.

Il nuovo ultrabook di Chuwi presenterà una spessore di appena 6 mm nella sua parte più sottile. Il dispositivo sarà realizzato con una scocca completamente in metallo e peserà appena 1.3 chilogrammi. Il display, probabilmente un IPS, sarà caratterizzato da una diagonale di 14.1 pollici. La risoluzione non è ancora stata rivelata ma potrebbe coincidere con il Full HD.

Al momento, i dettagli tecnici di questo nuovo portatile di Chuwi sono ancora limiti. In attesa di informazioni precise sul processore utilizzato (probabilmente un Intel Core di settima generazione, Kaby Lake), sulla memoria RAM e sul quantitativo e la tipologia di memoria d’archiviazione disponibile, possiamo confermare che il nuovo Chuwi LapBook Air presenterà un jack audio da 3.5mm e due porte USB 3.0.

E’ chiaro, quindi, che per ora è ancora troppo presto per poter dare giudizi completi su questo nuovo portatile. In ogni caso, ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica, al prezzo ed alla data di uscita del nuovo Chuwi LapBook Air emergeranno già nel corso dei prossimi giorni. Di certo il nuovo ultrabook di Chuwi, se sarà supportato da una valida scheda tecnica e soprattutto da una buona qualità costruttiva, potrebbe avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante nel suo segmento di mercato.

