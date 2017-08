CityTree, la soluzione green per purificare l’aria delle città

Le città ecocompatibili sono pesantemente occupate da spazi sostenibili facenti dei loro progetti urbanistici e di ingegneria. Tuttavia, questo tipo di soluzione “green” è spesso costosa e può occupare grandi aree delle città. Una start-up tedesca sta cercando di rivoluzionare il modo in cui le città si occupano dell’inquinamento atmosferico costruendo CityTree, un purificatore naturale dell’aria intelligente.

L’inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale persistente nelle grandi città. In alcuni scenari, come l’inverno cinese del 2013, questo problema ha inflitto – e può infliggere ovunque – malattie e persino la morte a decine di migliaia di abitanti. Molti progetti urbani e di ingegneria incorporano spazi verdi, tuttavia queste soluzioni sono a volte inefficienti e spesso costose. Valutati questi punti a sfavore, Green City Solutions ha sviluppato una tecnologia che indirizza l’inquinamento atmosferico della città in modo efficace. Il progetto CityTree è un’unità verticale coperto da una grande superficie di muschio e licheni.

Ognuna delle unità indipendenti misura 4 metri di altezza e può compensare un totale di 240 tonnellate di equivalenti di biossido di carbonio all’anno. Secondo il sito web della start-up, CityTree è in grado di purificare l’aria della città in modo unico e naturale. “Certe culture di muschio hanno la possibilità di filtrare fattori inquinanti come il particolato che si legano alla superficie del pannello e poi li integra permanentemente nella propria biomassa. Ciò le rende purificatori d’aria ideali“.

Un’unità CityTree ha lo stesso effetto purificante di 275 alberi urbani e richiede il 99% in meno di spazio e il 5% del costo. Le unità sono costruite con pannelli solari e sistemi di ritenzione idrica, che rendono CityTree autosufficiente. E, non da ultimo, richiede solo poche ore di manutenzione all’anno.

Per ottimizzare la funzione di un CityTree, il sistema è integrato con una tecnologia IoT che raccoglie, analizza e visualizza i dati sullo stato dell’unità e le prestazioni ambientali. In sostanza, si tratta di una soluzione intelligente e naturale per la purificazione dell’aria, ideale per ogni città in tutto il mondo.

Ad oggi, le unità CityTree sono state incorporate in diverse città in paesi come Germania, Francia, Norvegia, Belgio, Macedonia e Hong Kong. Una unità CityTree costa circa 25.000 dollari e non è orientata all’inquinamento atmosferico della città prodotto da fattori come lo scarico delle automobili. In questo caso, il purificatore naturale dell’aria non ha un contatto diretto con l’aria che deve essere filtrata.