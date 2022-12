SanDisk Extreme PRO V2 è appunto la seconda generazione di uno degli SSD portatili più amati del brand, disponibile in tre varianti, le quali differiscono solamente per il taglio di memoria (1, 2 o 4TB), viene oggi commercializzato con un prezzo di partenza di 246 euro. Vediamolo da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il design non cambia rispetto alla generazione precedente, il prodotto si presenta giovanile e moderno, adatto perfettamente alla portabilità, date le ridotte dimensioni, e l’aggancio per il moschettone (ad esempio per una cintura o semplicemente lo zaino).

1 di 4

Di colorazione blu, con accattivanti inserti rossi, presenta una parte superiore in plastica traforata, non troppo oleofobica, di conseguenza potrebbe trattenere le impronte (ed è difficile da pulire), mentre un rivestimento gommato posteriore, che impedisce al prodotto di scivolare una volta poggiato su una superficie, sebbene comunque il corpo sia forgiato in alluminio. Non sono presenti pulsanti fisici, solo un piccolo LED di funzionamento, ed il connettore USB 3.2 Gen2 posto nel frame sul lato più basso.

Le dimensioni, come anticipato, sono estremamente ridotte, SSD Portatile SanDisk Extreme PRO V2 è veramente portabile, infatti raggiunge 110,26 x 57,34 x 10,22 millimetri, in alcuni frangenti più sottile di uno smartphone e decisamente più leggero (anche se più grande della generazione precedente). Per garantire la massima sicurezza, il modello recensito assorbe gli urti da caduta fino a 2 metri di altezza e presenta certificazione IP55, contro acqua e polvere, non alle immersioni.

Specifiche tecniche e test

SanDisk Extreme PRO V2 è un SSD, o meglio definito un hard disk a stato solido NVMe ad alte prestazioni, stando a quanto dichiarato da SanDisk dovrebbe raggiungere in lettura/scrittura fino a 2000 MB/s, alle giuste condizioni (cavo e dispositivo compatibili).

La connessione viene eseguita tramite la porta USB type-C, di cui vi abbiamo parlato prima, in confezione troviamo tutto l’occorrente per riuscire a soddisfare pienamente le varie necessità, data le presenza di type-c to type-c e di type-c to type-A, non richiedendo l’acquisto di un cavo accessorio o aggiuntivo. Il prodotto è compatibile con qualsiasi notebook in commercio, sia esso Windows o Mac OS, a cui comunque aggiungere anche gli eventuali dispositivi mobile.

Il corpo in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore, anche ad alte prestazioni non raggiungere temperature troppo elevate. E’ autoalimentato, ciò sta a significare che non è richiesto il collegamento ad una presa di corrente, oltre che essere estremamente silenzioso in ogni operazione.

1 di 2

I nostri test sono stati effettuati sulla variante da 1TB, su un notebook MSI GP66 Leopard con 32GB di RAM, e sono stati articolati in due fasi: prima con il software CrystalDiskMark e poi con AS SSD Benchmark. Inizialmente abbiamo variato la dimensione dei pacchetti inviati, prima da 512MB e poi da 2GB, collegando il prodotto ad una porta USB 2.0. Come potete vedere dalle immagini, le velocità si sono assestate sui 461,73 MB/s in lettura sequenziale e 458 MB/s in scrittura sequenziale; in una fase successiva abbiamo sfruttato la porta USB-type C del nostro notebook, raggiungendo velocità leggermente superiori.

La prova si è poi conclusa con AS SSD Benchmark 2.0, abbiamo inviato pacchetti da 1GB, raggiungendo precisamente velocità di 419,40 MB/s in lettura e 398,35 MB/s in scrittura sequenziale, numeri che comunque si avvicinano al test appena concluso. Da non trascurare, infine, l’accesso al software gratuito per criptare i dati, SanDisk Secure Access, il quale permette di realizzare e salvare una cartella criptata da una password, rendendola accessibile a solo gli utenti che ne conoscono la chiave.

SanDisk Extreme PRO V2 – conclusioni

1 di 3

SanDisk Extreme PRO V2 è l’SSD portatile dei nostri sogni, un prodotto ai limiti della perfezione, da consigliare a tutti gli utenti che vogliono il meglio per il salvataggio dei dati sotto molteplici aspetti: in primis la portabilità, è estremamente sottile e leggero, senza però trascurare l’incredibile velocità di lettura e scrittura, come anche la grande compatibilità con un qualsiasi dispositivo disponibile sul mercato.

L’unico aspetto negativo è forse il prezzo, partire da 246 euro lo rende un prodotto non accessibile da tutti.