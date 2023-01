Cecotec GrandSommelier 24000 Inox Compressor un nome lunghissimo per identificare una cantinetta vino con sportello in acciaio inox e maniglia per l’apertura, con capacità complessiva di 24 bottiglie. Il prodotto viene commercializzato ad un prezzo di 328 euro, risultano essere sufficientemente economico, per le prestazioni generalmente offerte. Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Cecotec, azienda leader del mercato degli elettrodomestici e di cui vi abbiamo già parlato in passato, mette a disposizione del pubblico varie cantinette, il modello recensito è il top di gamma, impreziosito da un design anteriore in acciaio inox, in grado di renderla molto più elegante (e perfetta anche per un ambiente domestico), e decisamente capiente, data la possibilità di inserire all’interno fino a 24 bottiglie.

Le dimensioni, data la capacità elevata, sono altrettanto importanti, poichè a tutti gli effetti raggiungono 43 x 45 x 74,5 centimetri, con un peso di 21,3 kg. E’ difficile pensare di posizionarla su un piano di lavoro, molto più sensato poggiarla direttamente a terra, andando così ad arricchire il design degli ambienti. Le operazioni di montaggio sono davvero minime, il prodotto viene consegnato già montato, è necessario solamente avvitare la maniglia, bastano 5 minuti all’apertura. I ripiani sono realizzati in legno, a scorrimento e non removibili (ovvero si bloccano ad un determinato punto), mentre nella parte bassa troviamo un contenitore in allumino dove posizionare bottiglie “sfuse”.

Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte anteriore, dove troviamo due pulsanti touch (non fisici), che permettono di accendere la luce a LED interiore, comodissima per prendere visione del contenuto, e sufficientemente potente, ed impostare la temperatura. Gli input vengono recepiti bene, non è necessaria una eccessiva pressione, conseguenza dell’ottimo livello di applicazione del produttore. A fianco dei suddetti trova posto un piccolo display LED a colori sul quale viene visualizzata la temperatura interna in tempo reale.

I materiali sono generalmente ottimi, sia alla vista che al tatto appare a tutti gli effetti come un prodotto di fascia alta e di qualità superiore. Il meccanismo di apertura/chiusura dello sportello è ben coibentato, sigillando alla perfezione l’interno, senza fuoriuscite di aria o difficoltà nel mantenimento della temperatura.

Hardware e Specifiche

All’interno della Cecotec GrandSommelier 24000 Inox Compressor troviamo 5 ripiani, di cui 4 sono utilizzabili per le bottiglie da 0,75 litri, 1 per quelle di piccole dimensioni, ad esempio da 0,5 o 0,25 litri, a cui si aggiunge il cestello inferiore di cui parlavamo prima. Complessivamente tiene 24 bottiglie teoriche, abbiamo sottolineato teoriche poichè le classiche bottiglie di vino rosso (dalle dimensioni standard per intenderci), saranno al massimo 16, se invece foste in possesso di unità dalle forme che si allontanano leggermente dal normale, potreste ritrovarvi a ridurre il complessivo inserito. Il cestello inferiore è comodo, si possono posizionare le bottiglie di minor valore, anche se non funzionale al 100%, poichè non è estraibile, e appoggiare unità le une sopra le altre lascia sempre con il fiato sospeso.

Il posizionamento orizzontale è comunque perfetto, senza dislivelli o difficoltà nell’estrarre le bottiglie, i ripiani scorrono senza problemi, l’altezza tra gli stessi è minima, proprio per riuscire ad “incastrarne” nel maggior numero possibile. Il sistema di raffreddamento a compressore permette di impostare una temperatura tra 5 e 18 gradi, diventando a tutti gli effetti una cantinetta ideale sia per vini bianchi che rossi.

La regolazione manuale è rapida ed intuitiva, il mantenimento della temperatura è perfetto, non essendo una cantinetta bi-zona, la selezionata coinvolgerà tutto l’interno del prodotto. Se posizionata in un’area più fredda della temperatura più impostata, potrebbe faticare a mantenerla, andando di conseguenza a ridurla, in quanto non può scaldare, ma solamente raffreddare.

La rumorosità raggiunge all’incirca i 45dB, la possiamo assimilare al rumore generatore da un frigorifero o da un congelatore a pozzetto. Se posizionata in un salotto potrebbe dare leggermente fastidio sentire il ronzio, sebbene non sia sempre attivo, ma solamente quando il prodotto si accorge di doversi raffreddare per mantenere la corretta temperatura. Se interessati ai consumi, si tratta di un dispositivo di classe energetica G, che richiederà circa 142 kWh all’anno.

Cecotec GrandSommelier 24000 Inox Compressor – conclusioni

In conclusione Cecotec GrandSommelier 24000 Inox Compressor è la cantinetta vino adatta a tutti, consigliatissima per gli amanti del vino che vogliono conservare in sicurezza le bottiglie più pregiate, evitando inutili sbalzi di temperatura. I suoi punti di forza sono legati ad un design eccellente, con materiali di ottima qualità, una buona capienza con una forte attenzione al dettaglio, e la possibilità di regolare la temperatura tra 5 e 18 gradi.

Dall’altro lato della medaglia troviamo una classe energetica molto bassa, che innalza i consumi di corrente.