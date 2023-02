Acer Swift 14 (SF14-71): hands-on e prime impressioni

Acer Swift 14 (SF14-71) è il nuovo modello, completamente ridisegnato e rinnovato da Acer, presentato nel corso del CES 2023 di Las Vegas, un prodotto elegante, che arriverà sul mercato a breve ad un prezzo di partenza di 1699 euro, e che Acer ci ha fornito in anteprima per raccontarvi le nostre prime impressioni in un hands-on approfondito.

Design e Estetica

Il telaio del nuovo dispositivo è completamente ridisegnato, è unibody, con rivestimento in alluminio aerospaziale, e bordi a taglio diamantato, che puntano ed esaltare una scocca che vuole distinguersi e differenziarsi dalla massa, grazie anche ai materiali a doppia anodizzazione. Al tatto il dispositivo è di altissima qualità, uno dei migliori in circolazione, offre una sensazione di premium e di eleganza che difficilmente abbiamo trovato altrove. I materiali sono eccellenti, la finitura opaca è molto bella da vedere (anche se difficile da pulire), con una robustezza superiore al normale.

Dimensionalmente parlando il prodotto è veramente piccolissimo, raggiunge 31 x 23 centimetri, con uno spessore di soli 1,495 centimetri, ma anche un peso di 1,2kg. E’ un prodotto facilmente trasportabile in uno zaino, o anche in una borsa sottilissima, che garantisce la massima portabilità nel corso dei viaggi o delle trasferte. Le colorazioni che saranno disponibili sul mercato sono Mist Green e Steam Blue, entrambe molto belle da vedere.

La cerniera è molto resistente, affidabile e salda, peccato non si possa aprire con una sola mano, anche se ciò permette di raggiungere facilmente innumerevoli gradi di apertura molto stabili. Sui bordi abbiamo una buona dotazione di connettività, sul lato sinistro una porta USB type-A classica, due USB type-C Thunderbolt 4 (utilizzabili anche per la ricarica del notebook) ed una HDMI 2.1 tradizionale; spostandoci sul lato destro spicca una porta USB type-A ed il jack da 3,5mm, manca purtroppo lo slot per la microSD.

Hardware, specifiche e tastiera

Il display è da 14 pollici, completamente touchscreen con cornici sottilissime su tutti i bordi, risoluzione 2K, quindi 2560 x 1600 pixel con protezione Gorilla Glass, utilissima per migliorare l’aspettativa di vita e la resistenza a graffi ed urti (è anche antimicrobi) A prima vista è un pannello estremamente performante, con rapporto d’aspetto a 16:10 per una maggiore produttività, ed un rapporto schermo/corpo pari a ben il 92,22%. Gli angoli di visione sono molto buoni, l’angolo di inclinazione dello schermo è ridotto ma sufficiente, il touchscreen funziona molto bene, i colori sono perfetti e realistici.

Nella parte superiore del pannello si trova una webcam di livello superiore al normale, infatti è da 1440p (risoluzione QuadHD), con tecnologia TNR per la riduzione del rumore se utilizzata in condizioni di poca luminosità. L’audio è gestito da due speaker fisici con DTS Audio, mentre i microfoni sfruttano la tecnologia Acer PurifiedVoce. Sotto il cofano trova posto un processore Intel Core i7-13700H (di tredicesima generazione) con frequenza di clock a 2.40Ghz, accoppiato con 32GB di RAM DDR5 e 1TB di memoria interna su SSD NVme PCIe. Le performance sono molto buone, grazie alla certificazione Intel Evo, la reattività è superiore alla generazione precedente, con tempi di risposta estremamente ridotti.

La scheda grafica è integrata sulla scheda madre, non dedicata, nella produttività quotidiana la differenza non si sente. La dissipazione del calore è gestita dal sistema TwinAir, due ventole fisiche poste al di sotto della tastiera, che espellono il calore sfruttando le due feritoie posteriori (in aggiunta alla heat pipe in rame D6, per una maggiore ricircolo dell’aria), ciò permette di ridurre di molto la temperatura interna, incrementando del 60,7% le prestazioni sotto sforzo, rispetto al raffreddamento a singola ventola.

La tastiera presenta una corsa in linea con gli standard del settore, è ergonomica, molto comoda per lunghe sessioni di scrittura, è completamente retroilluminata a LED singolo (regolabile su varie luminosità), con tasti sufficientemente distanziati e di dimensioni. Sul pulsante di accensione/spegnimento trova posto il sensore per le impronte digitali, la luminosità massima è sufficiente.

L’attenzione all’ecosostenibilità di Acer la ritroviamo anche nel touchpad OceaGlass, un accessorio realizzato in simil vetro sfruttando gli scarti delle plastiche oceaniche (come parte della missione Earthion), le sue dimensioni sono proporzionali alla scocca, risultando funzionale e performante a sua volta.

Acer Swift 14 – conclusioni

In conclusione Acer Swift 14 è un notebook dal design unico nel suo genere, estremamente elegante e di grande qualità, con una forte attenzione alle richieste degli utenti che vogliono un prodotto solido ed affidabile (oltre che bello da vedere). I suoi punti di forza sono rappresentati dall’estetica, il display touchscreen di livello superiore, senza dimenticarsi del sistema di raffreddamento avanzato, ed anche delle prestazioni che effettive, perfette per la fascia alta. Se volete conoscere nel dettaglio il prodotto, in attesa di una recensione più approfondita, collegatevi al sito ufficiale Acer.