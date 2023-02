Teufel Rockster Cross è uno speaker bluetooth ad alte prestazioni, lanciato sul mercato la scorsa estate da Teufel, una società tedesca che dal 1979 produce dispositivi audio (e di cui vi abbiamo già parlato in passato), dalle dimensioni leggermente superiori al normale, ma comunque in grado di garantire una qualità audio assolutamente sopraffina. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Immaginandolo come un prodotto da poter trasportare senza difficoltà alcuna, Teufel Rockster Cross è realizzato prevalentemente in plastica con profilo gommato, una scelta saggia che riduce al massimo l’impatto di urti e graffi sulla superficie, rendendolo dall’altro lato difficile da pulire (ma non trattiene troppo le impronte). Superiormente trovano posto due comodi gancini a cui appendere la tracolla per il trasporto (inclusa in confezione), mentre anteriormente ecco arrivare la classica griglia in metallo con alle spalle gli speaker fisici.

Dimensionalmente il prodotto è superiore alla media, poiché comunque raggiunge 38 x 16 x 13 centimetri, con un peso di ben 2,4kg; tutto ciò limita in parte la trasportabilità, è vero che con la tracolla la si può mettere senza problemi a spalla, ma non è invece possibile posizionarla in uno zaino, in quanto troppo grande. La possiamo considerare la soluzione ideale per picnic, giornate in spiaggia o a bordo vasca, dove la distanza tra l’auto ed il posto finale è relativamente ridotta. Molto apprezzata la certificazione IPX5, caratteristica che estende al massimo gli utilizzi.

Il sistema di controllo è concentrato interamente nella parte superiore, dove trovano posto i pulsanti fisici con una buona corsa, anch’essi rivestiti di gomma. In particolare sono presenti i tasti per la gestione delle chiamate (attivazione del microfono per l’utilizzo anche dell’assistente vocale, compatibilità con Siri e Google Assistant), nonché altri due pulsanti utilizzabili per il controllo del volume e della musica.

L’accensione/spegnimento si trova invece nella parte posteriore, al cui fianco sono posizionati quatto LED che indicano lo stato effettivo della batteria, ed anche il tasto Outdoor, una modalità che tende a prediligere determinate frequenze, migliorando l’ascolto all’aria aperta, il pulsante Party, utilissimo per collegare più dispositivi tra loro, andando a ricreare un effetto stereo ed il bluetooth, per attivare la connessione con il trasmettitore.

La connettività fisica è spostata nella parte bassa, del lato posteriore, coperti da un rivestimento in gomma troviamo i due connettori microUSB, per la ricarica del Teufel Rockster Cross, nonché la classica USB type-A, la quale presenta anche funzione di powerbank, in altre parole la batteria del prodotto può essere utilizzata per ricaricare quella di un altro dispositivo collegato fisicamente. Non manca il jack da 3,5mm, utile per collegare un trasmettitore di qualsiasi tipo.

Prestazioni e Batteria

Teufel Rockster Cross è contraddistinto da una grande varietà di utilizzo, infatti le molteplici connessioni di cui vi abbiamo appena parlato, permettono ampie possibilità di accesso allo streaming, a prescindere dai terminali di cui si è effettivamente in possesso. All’interno del prodotto trovano posto 3 speaker fisici, più precisamente due tweeter laterali in tessuto da 20 millimetri, con al centro un subwoofer da 120 millimetri (sempre in tessuto), in grado di sprigionare una potenza complessiva di 30 watt. Per estendere al massimo l’ampiezza dei bassi, alle spalle degli speaker sono posizionate due porte passive, senza comunque andare ad intaccare il livello dei dettagli.

In termini qualitativi, il prodotto recensito si contraddistingue per una forte propensione verso le frequenze basse, come caratteristica di tutti i dispositivi di casa Teufel, queste sono corpose, nitide ed assolutamente ben definite, in alcuni casi forse leggermente invadenti sul resto. E’ una resa che deve piacere, ma se vi state approcciando al mondo Teufel, di sicuro è di vostro gradimento; gli alti, ad ogni modo, sono perfettamente riprodotti, con una nitidezza ed un dettaglio di ottimo livello, non troncati, nè distorti. E’ un prodotto complessivamente di qualità, perfettamente allineato con la fascia di prezzo di posizionamento, il volume massimo è altissimo, non avrete problemi ad utilizzarlo per feste all’aperto.

Come abbiamo già enunciato, il Teufel Rockster Cross integra una batteria agli ioni di litio completamente ricaricabile, che ne permette l’utilizzo in mobilità, ed allo stesso garantisce una buona autonomia, pari a circa 15 ore continuative, le quali però dipenderanno direttamente dal volume di ascolto, o anche dall’effettivo collegamento fisico di dispositivi per la ricarica passiva.

Teufel Rockster Cross – conclusioni

In conclusione Teufel Rockster Cross è un altoparlante bluetooth ottimo sotto tantissimi punti di vista, l’azienda tedesca dimostra ancora una volta la propria qualità realizzando un dispositivo perfetto per i party in piscina e all’aria aperta, dall’eccellente qualità audio, e dall’ottima autonomia generale.

Dall’altro lato della medaglia troviamo sicuramente una portabilità ridotta, gambizzata da dimensioni e peso nettamente superiori alla media, anche se migliorata dalla presenza della comoda tracolla.