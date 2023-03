Philips Momentum 27M1F5800 è un monitor versatile adatto a tutti, rappresenta la perfetta soluzione su cui fare affidamento, nel momento in cui si vuole combinare il gaming con il mondo lavorativo, investendo il proprio denaro su un prodotto di fascia medio-alta di ottima qualità. Vediamolo nel dettaglio nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il primo impatto con il prodotto recensito è molto buono, spicca per una eleganza che difficilmente ritroviamo nei modelli da gaming, dimostrando a tutti gli effetti la propria anima bivalente, data l’assenza di orpelli quali LED RGB o un look troppo aggressivo. Il taglio tradizionale è assolutamente bello da vedere, il retro è completamente nero con una piacevole texture 3D, ed un sistema di montaggio alla portata di tutti. La sua estrema versatilità la ritroviamo nella regolazione in altezza di 130 millimetri, nella rotazione di +- 90 gradi, inclinazione di -5/20 gradi, offrendo anche una parte girevole di -+ 45 gradi.

La base di appoggio, realizzata interamente in metallo, è solida e robusta, segnale di grande qualità di un prodotto che prima di tutto vuole stupire su qualsiasi scrivania. Le dimensioni, considerando che si tratta di un monitor da 27 pollici, sono complessivamente contenute, poiché raggiunge 609 x 552 x 235 millimetri di massimo (con piedistallo), partendo comunque da un minimo di 609 x 353 x 46 millimetri. Sulla superficie è presente un solo pulsante fisico, utilizzabile sia per l’accensione/spegnimento che per lo spostamento all’interno dei menù, nonché tutta la connettività fisica incastonata nella parte posteriore.

Questa è rappresentata da 2 porte HDMI 2.1, 2 porte DisplyPort 1.4, una HDCP 2.2, una USB-B per l’upstream, 4 USB-A 3.2, di cui due utilizzabili con funzioni di ricarica rapida, la configurazione termina con l’uscita audio, a cui ad esempio collegare le cuffie. Una connettività fisica assolutamente fornita e di ottimo livello, che può soddisfare sia in ambito lavorativo che gaming, dato lo standard elevato di tutte le porte effettivamente installate.

Specifiche e Hardware

Il Philips Momentum 27M1F5800 è un monitor IPS Nano, come anticipato del resto, da 27 pollici (68,5 centimetri di diagonale), con retroilluminazione W-LED, rivestimento 3H antiriflesso (grado di opacità al 25%), formato 16:9, risoluzione 3840 x 2160 pixel, densità di 163,18 ppi ed una buona luminosità di 450 cd su metro quadrato. Uno degli aspetti che ha maggiormente convinto riguarda l’area di visualizzazione effettiva, le cornici sono difatti sottilissime, offre una piacevole sensazione di infinity display, più precisamente raggiunge 596,736 x 335,664 millimetri.

La risoluzione 4K nativa si sente e si vede, i dettagli sono estremamente precisi e la nitidezza di livello superiore, grazie anche alla piena compatibilità con i contenuti HDR (con la modalità SmartImage HDR). I colori sono riprodotti alla perfezione, la taratura di base convince pienamente, con la possibilità di vedere nel dettaglio tutte le singole sfumature; la copertura della gamma dinamica è sufficientemente ampia, difatti raggiunge il 98% della DCI-P3, il 93,1% della Adobe RGB, ed il 133% della sRGB, livelli che vanno ben oltre quanto siamo solitamente abituati a vedere per gli IPS.

A migliorare il tutto abbiamo anche un refresh rate che raggiunge ben 144Hz, la frequenza di aggiornamento adattiva permette così di godere di maggiore fluidità dipendentemente dall’ambito di utilizzo, limando i piccoli difetti che si potrebbero riscontrare. Il tempo di risposta di solo 1 millisecondo, ed il supporto a G-Snyc e FreeSync Premium Pro (rispettivamente di Nvidia e AMD), permettono comunque di godere di una precisione del colore davvero ottima.

Il sistema di controllo, come anticipato, è focalizzato interamente nel piccolo pad posto nella parte posteriore del dispositivo, tramite il quale è possibile navigare all’interno del menù. La personalizzazione è buona, gli utenti possono regolare varie impostazioni, come la modalità Low Blue Light con 4 setup differenti, oppure calibrare manualmente il colore, in maniera direttamente proporzionale alla situazione di utilizzo. Una funzione di cui sottolineare la presenza riguarda sicuramente il sistema MultiView con doppia connessione, in altre parole è possibile collegare più dispositivi in contemporanea, in modo da ricevere input simultanei, ad esempio suddividendo lo schermo in più aree per una maggiore versatilità.

Non manca, infine, un sistema audio integrato, composto da 2 altoparlanti da 5 watt, di buonissimo volume massimo, ma dai dettagli/nitidezza appena sufficienti. Lo potete utilizzare senza pensieri per le chiamate, se volete però ascoltare buona musica, consigliamo di puntare alle cuffie o un altoparlante esterno.

Philips Momentum 27M1F5800 – conclusioni

In conclusione Philips Momentum 27M1F5800 è un ottimo monitor versatile, pensato da Philips per soddisfare le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di un prodotto da utilizzare sia per giocare che lavorare, mantenendo un design di qualità ed elegante. L’aggettivo più adatto per descriverlo è appunto versatile, non solo per quanto appena espresso, ma anche per il sistema di rotazione su 3 assi, gli angoli di visualizzazione di 178 gradi in verticale ed orizzontale, soluzioni perfette per l’utilizzo in compagnia. La risoluzione in 4K rappresenta infine l’ultimo punto di forza, affiancata da colori quasi perfetti in ogni situazione e dai 144Hz di refresh rate, in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento.