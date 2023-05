Recensione Teufel Motiv Go: qualità del suono e portabilità al top

Teufel Motiv Go è un altoparlante bluetooth che si contraddistingue dalla massa sotto due punti vista: qualità del suono e materiali di costruzione. A tutti gli effetti è un prodotto altamente portabile, che però non rinuncia ad un’eleganza ed appeal praticamente unici nel proprio genere, ed un prezzo di vendita che non supera i 250 euro (di listino). Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il dispositivo presenta una scocca in metallo, sicuramente elegante e di design, che conferisce anche robustezza e solidità, permettendo così di “maltrattarlo” anche più del dovuto, avendo la certezza di non rovinarlo irreparabilmente. Le linee sinuose ed arrotondate facilitano la presa, le dimensioni sono complessivamente allineate con le aspettative, raggiungendo 20 x 11 x 6 centimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 900 grammi.

Disponibile in quattro colorazioni (verde, grigio, nero o blu), il Teufel Motiv Go concentra il sistema di controllo sulla parte superiore e laterale destra. I pulsanti sono gommati, facilmente raggiungibili e dal clic riconoscibile, l’input viene ricevuto correttamente senza troppa difficoltà; superiormente abbiamo i principali tasti di controllo della riproduzione (tra cui quelli del volume) e accensione spegnimento, sul lato quello per il pairing bluetooth, e la connettività fisica, protetta da uno sportellino sempre in gomma, dalla chiusura quasi ermetica.

La parte posteriore presenta un inserto gommato con due sporgenze fondamentali per la resa sonora, infatti il prodotto può essere tranquillamente posizionato anche in orizzontale sul piano, e grazie alle suddette sporgenze lasciare lo spazio necessario dallo stesso per il passaggio delle onde sonore. La trama esagonale prosegue con un’eleganza sopraffina, anteriormente troviamo infine il classico rivestimento in tessuto della griglia, con la scritta Teufel in rilievo.

Specifiche e Hardware

Il Teufel Motiv Go è un altoparlante bluetooth portatile, al suo interno sono presenti due speaker in alluminio a banda larga da 50 millimetri con membrana passiva di classe D, in grado di raggiungere una potenza in output di 20 watt. Il volume massimo è decisamente elevato, perfetto per sessioni di musica all’aria aperta o anche in ambienti decisamente grandi.

La resa audio è di livello assoluto, come tutti i prodotti di casa Teufel, anche quello recensito convince con un dettaglio ed una nitidezza sopraffini per ogni frequenza. Il brand spinge molto sui bassi, quindi dovrete amare frequenze particolarmente corpose, ma mai invadenti o eccessivamente potenti. Gli alti riescono a valorizzare le voci femminili, senza mai distorcerle o rovinarle. La presenza della funzione Dynamore, attivabile con il tasto dedicato nella parte superiore, conferisce al suono una nuova vita, puntando molto forte sulla tridimensionalità della riproduzione, riuscendo a riempire compiutamente tutto lo spazio in cui si trova, permettendo al consumatore di cogliere anche le più piccole sfumature.

E’ un altoparlante impermeabile, grazie alla certificazione IPX5, e compatibile con qualsiasi trasmettitore audio (sia con sistema operativo Windows, Android, iOS o simili), in primis grazie alla connettività bluetooth 5.0 (con supporto al codec aptX), ma anche per la presenza della porta AUX IN (jack da 3,5mm), a fianco del connettore per l’alimentatore. Tra le funzioni aggiuntive apprezzate notiamo la presenza della Modalità Party, permettendo così la connessione simultanea a due dispositivi.

La batteria, agli ioni di litio, è ricaricabile tramite il connettore dedicato, e garantisce una autonomia complessiva di circa 16 ore, dipendentemente dalle modalità e dal volume impostato. Un quantitativo complessivamente più che adeguato per la tipologia di prodotto che ci troviamo ad utilizzare.

Teufel Motiv Go – conclusioni

In conclusione Teufel Motiv Go è un buonissimo altoparlante portatile che fa del design e la qualità del suono i propri punti di forza, non è economico, ma per poter godere di un buon audio, è chiaro che è sempre necessario investire più denaro di quanto si vorrebbe. Dall’altro lato della medaglia avremmo forse preferito una maggiore possibilità di personalizzare il suono, con un equalizzatore preciso, e forse un peso più ridotto; abbiamo sicuramente apprezzato la qualità dei materiali di costruzione, ma pensando alla portabilità, 900 grammi non sono proprio così pochi.