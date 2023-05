Recensione Kobo Clara 2E – uno dei migliori ebook reader a questo prezzo

Kobo Clara 2E rappresenta la perfetta evoluzione della generazione precedente, uno degli ebook reader più interessanti del mercato, per il prezzo a cui viene commercializzato, che punta fortissimo sulla retroilluminazione del display, e comunque una qualità decisamente superiore ai più classici Amazon Kindle. Conosciamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

In vendita ad un prezzo di listino di 149 euro, il prodotto appare sin da subito con un design che ricorda chiaramente il Kindle di Amazon (o viceversa), realizzato con plastica riciclata (oltre l’85%) di colorazione nera, presenta una finitura opaca che non trattiene le impronte o la polvere, ed allo stesso tempo permette di ridurre al massimo il peso. Nell’utilizzo quotidiano vi potreste scontrare con qualche piccolo scricchiolio, ma ci può stare.

Le dimensioni sono adeguate alle aspettative, raggiungendo 112,05 x 159,02 x 8,66 millimetri, ed un peso di 171 grammi. Comodissimo da inserire nello zaino o da utilizzare in portabilità, è grande tanto quanto un’edizione tascabile, sebbene possa contenere centinaia di liberi, data la sua memoria interna di 16GB.

Sulla superficie troviamo tutta la connettività, con la presenza della porta USB-C per la ricarica ed il collegamento al PC nel lato inferiore, mentre posteriormente spicca la presenza del tasto di accensione/spegnimento, pulsante spostato rispetto alla generazione precedente, per evitare le pressioni involontarie (ed hanno fatto bene). L’altra grande novità riguarda l’impermeabilità, finalmente possiamo abbracciare la certificazione IPX8, per la resistenza all’acqua e alla polvere, con immersioni fino a 2 metri di profondità per 60 minuti.

Specifiche e Hardware

Kobo Clara 2E ha un processore dual-core da 1GHz, affiancato da 512MB di RAM e, come vi dicevamo, ben 16GB di memoria interna, pronta ad ospitare qualsiasi libro (o audiolibro) vogliate acquistare. Il display è un E-Ink carta 1200 completamente antiriflesso da 6 pollici, con risoluzione 1448 x 1072 pixel, e 300 PPI, arricchito dal sistema di illuminazione ComfortLight Pro, con possibilità di modificare la luce variando anche sul calore del bianco, da toni caldi a freddi. Per una maggiore versatilità, da notare la presenza della funzione Luce Naturale, che modifica in autonomia la luminosità in relazione all’ora del giorno; da non trascurare nemmeno la modalità Dark, che invertendo i colori permette di leggere senza difficoltà anche con poca luce.

La resa nella lettura è di livello superiore, anche migliore di quanto possiamo vedere con un classico Amazon Kindle, abbiamo apprezzato davvero molto la qualità del display, i PPI sono elevati, e con essi possiamo approfittare di un dettaglio superiore al normale, oltre che di un sistema di luminosità perfetto per ogni condizione di utilizzo. L’esperienza d’uso con questo Kobo Clara 2E è stata quasi esente da difetti, se proprio avremmo apprezzato la presenza di un tasto fisico per proseguire con le pagine, ma sono comunque dettagli. La SleepCover fornitaci con il prodotto è gradevole, molto interessante il sistema che permette di trasformarla in un comodissimo stand, con la funzione di accensione/spegnimento automatico del display (forse il prezzo è leggermente elevato, costa 29 euro).

La connettività bluetooth permette di collegare direttamente cuffie senza fili, in modo da ascoltare liberamente gli audiolibri che potrete trovare inclusi nell’abbonamento Kobo Plus. Il suo costo fisso mensile è variabile, si parte da 9,99 euro per la variante solo eBook o solo Audio, per poi salire a 12,99 euro per l’abbonamento che prevede l’accesso ad entrambi i cataloghi (sia audio che eBook). Una funzionalità comunque marginale e non essenziale, di cui forse potremmo fare a meno per riuscire a risparmiare sul prezzo finale di vendita del dispositivo stesso.

Il software è all’incirca sempre lo stesso (è possibile sottolineare, cercare parole nel dizionario, modificare i font, i settaggi delle pagine e altro ancora), sono state apportate solamente piccole migliorie, come il pinch-to-zoom per incrementare la dimensione del font, o il menù a tendina che permette di accedere più rapidamente ai libri che state leggendo. Per il resto segnaliamo la piena compatibilità con Adobe DRM, funzionalità utilissima che lo rende estremamente più versatile, e Pocket, un servizio con il quale è possibile salvare gli articoli trovati in rete, per leggerli in un secondo momento. Se interessati ai formati supportati, ricordiamo che Kobo Clara 2E permette di avviare estensioni EPUB, EPUB3, PDF o MOBI, oltre ovviamente al formato proprietario, kePub, il più completo e meglio ottimizzato.

Kobo Clara 2E – conclusioni

In conclusione Kobo Clara 2E è il giusto upgrade, il prodotto che ci saremmo aspettati di vedere dopo gli ottimi risultati raggiunti con il Kobo Clara HD. A conti fatti riesce a guadagnarsi, come anticipato, la palma di miglior ebook reader da 6 pollici, un dispositivo che mette nelle mani degli utenti la migliore risoluzione del display e-ink (oggi affiancata dal Kindle) da 6 pollici, tutte le ottime funzioni dell’ecosistema Kobo, una memoria interna che dubitiamo riuscirete mai a riempire completamente, l’impermeabilità e la possibilità di modificare il calore del bianco. Cosa volere di più? forse un prezzo leggermente più basso, quei 20 euro in meno avrebbero potuto fare la differenza.