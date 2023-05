Recensione AVM FRITZ!Dect Repeater 100 – il ripetitore DECT dalla portata elevata

AVM FRITZ!Dect Repeater 100 è il ripetitore DECT che permette di estendere al massimo la portata dei telefoni cordless, i cosiddetti DECT, permettendo così di raggiungere il segnale in ogni stanza della vostra abitazione. Tutto questo ad un prezzo complessivamente abbordabile, il costo effettivo di listino rientra sempre entro i 75 euro. Scopriamo il prodotto da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Tutti i prodotti AVM sono facilmente riconoscibili, lo sosteniamo sempre, ed anche il dispositivo recensito oggi non fa differenze. E’ realizzato prevalentemente in plastica, materiali abbastanza rigido ed affidabile, con finitura sia lucida che opaca. Le dimensioni sono allineate con i prodotti dello stesso tipo, più precisamente raggiunge 9,3 x 5,9 x 4,1 centimetri (presa esclusa), con un peso che si aggira attorno ai 140 grammi; l’ingombro è pressoché minimo, può essere tranquillamente posizionato dovunque si voglia, senza spiccare troppo tra i mobili della vostra abitazione.

Sulla parte anteriore troviamo due LED di stato che certificano l’effettivo funzionamento del prodotto, lo “status” rappresenta la corretta alimentazione, mentre “DECT” è legato alla funzionalità principale. Appena sopra trova posto una presa schuko (femmina con uscita a 10A e 2300W), affiancata dalla corrispettiva schuko (maschio) presente nella parte posteriore. A contrastare con tutto il bianco della superficie, AVM ha inserito due piccole bande rosse esattamente sopra e sotto i LED di cui sopra.

Hardware e Specifiche tecniche

AVM FRITZ!Dect Repeater 100 è a tutti gli effetti un ripetitore DECT, che differisce dal classico ripetitore per router di cui vi abbiamo parlato ieri, proprio per il compito e l’obiettivo finale. In questo caso nasce, come anticipato del resto, per estendere il campo di ricezione (ed anche di trasmissione) dei telefoni cordless, permettendo così una connessione più lontana dalla base effettiva di ricarica del dispositivo (fino ad un massimo di tre chiamate in contemporanea con base GAP o cinque con FRITZ!Box).

Di base è compatibile con tutti i modelli ed i brand in commercio (la cui base DECT supporta lo standard GAP), nel caso in cui però si avesse come base una FRITZ!Box, è possibile approfittare di funzionalità aggiuntive molto interessanti: ripetitore per radio web e RSS, ma anche telefonia in HD, oppure codificare le chiamate, rendendole inaccessibili ad un orecchio indesiderato.

La natura plug&play che tanto abbiamo apprezzato in passato la ritroviamo anche in questo prodotto, non sono richieste operazioni preliminari, basta collegarlo alla presa di corrente e premere il tasto DECT sulla base di riferimento, in pochissimi secondi sarà possibile utilizzarlo. I due LED di cui vi abbiamo parlato prima fungono anche da interruttori, premendo “Stato” si disattivano i LED, mentre “DECT” serve sostanzialmente per (s)collegare il ripetitore.

Il concetto di rete Mesh si può idealmente trasmutare anche nel mondo DECT, infatti è possibile acquistare altri AVM FRITZ!Dect Repeater per estendere la portata in una qualsiasi direzione. Molto importante è il supporto all’handover automatico delle telefonate, in quanto il dispositivo è in grado di cambiare il canale di ricezione (ovvero spostandosi dalla base al ripetitore, o viceversa), senza l’interruzione della chiamata o qualsivoglia difficoltà tecnica.

In ultimo è presente il sensore di temperatura che registra l’andamento della stessa nel corso delle ultime 24 ore, permettendo così all’utente di prenderne visione in un grafico, mostrato, con tante altre info di stato, sul monitor DECT presente sul FRITZ!Box, o sulla base utilizzata.

AVM FRITZ!Dect Repeater 100 – conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!Dect Repeater 100 è un ottimo ripetitore per la vostra base DECT, il prezzo non propriamente economico mostra ancora una volta la qualità estrema dei prodotti di AVM, sempre solidi, affidabili e dalle prestazioni di livello superiore. Il modello recensito non delude in nessun modo le aspettative, riuscendo ad estendere alla perfezione il segnale in aree molto lontane dalla base DECT, senza perdite di qualità o di nitidezza, né comunque disconnessioni durante le chiamate. Se siete alla ricerca del meglio, e sopratutto se siete in possesso di un FRITZ!Box, allora non può mancare nel vosto setup.