Recensione AVM FRITZ!Box 7510 – router economico con WiFi 6

AVM FRITZ!Box 7510 è uno dei router più economici compatibili con il WiFi 6, in vendita infatti ad un prezzo di poco superiore ai 115 euro, cattura l’attenzione con il design e le prestazioni caratteristiche di AVM, senza richiedere troppo nell’esborso iniziale da sostenere. Conosciamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Da un punto di vista puramente estetico, il prodotto non presenta differenze particolari rispetto a quanto abbiamo già visto in passato, parliamo quindi di un dispositivo realizzato prevalentemente in plastica, con finitura lucida sulla parte superiore ed inserti di colore rosso. I materiali sono discreti, sono sufficientemente robusti e resistenti, con qualche scricchiolio qua e là.

Dimensionalmente parlando rientra nella media dei dispositivi dello stesso tipo, poiché raggiunge 208 x 150 x 37 millimetri, risultando perfettamente inseribile in ogni arredamento, sia moderno che più datato. Le curve morbide ed arrotondate conferiscono un design gradevole alla vista, sulla superficie trovano posto i classici 5 pulsanti fisici, utili per la connessione WPS, l’attivazione della WLAN ed altre funzioni marginali, tutti corredati con LED di stato posteriore, che ne certifica il funzionamento.

Posteriormente, invece, trova posto tutta la connettività fisica, più ridotta del modello 7590 AX, sebbene sia più che accettabile, per il prezzo di vendita. Nello specifico parliamo di una porta DSL, una analogica (ad esempio per un cordless), una gigabit-LAN, per finire con il lato destro, dove trova posto una USB.

Hardware e Specifiche

AVM FRITZ!Box 7510 è un router wireless con modem integrato, ciò sta a significare che può essere collegato direttamente all’uscita telefonica, sostituendo il router fornitovi direttamente dall’operatore telefonico (non deve essere utilizzato in cascata). Questi supporta connessioni DSL e VDSL fino a 300Mbit/s, incluso il supervectoring, limitandone difatti l’utilizzabilità nel caso in cui l’utente fosse in possesso di una fibra ottica. In altre parole, il router in questione è compatibile con la suddetta banda massima, anche se eventualmente la vostra rete telefonica fosse maggiore.

Una volta collegato, in pochi minuti viene creata una rete wireless, compatibile con WiFi 6 fino a 600MBit/s lordi monobanda (solo a 2.4GHz), con supporto alla rete WiFi Mesh per creare una rete unificata con altri dispositivi compatibili (sempre AVM). La potenza del segnale trasmesso è elevata, riesce a raggiungere le aree più remote della casa, dimostrando ancora una volta l’estrema bontà dei prodotti AVM, sia in termini di attenzione nella costruzione, che per quanto riguarda la potenza effettiva del segnale.

Le funzionalità dell’AVM FRITZ!Box 7510 si estendono anche al centralino per connessioni basate su IP, grazie alla base DECT integrata compatibile fino ad un massimo di 6 cordless collegati direttamente. Non mancano oltretutto le 5 segreterie telefoniche integrate, con inoltro voice-to-mail (inclusa la funzione fax), la gestione locale o online dei contatti della rubrica, la deviazione delle chiamate, la sveglia, gli elenchi di chiamata e la telefonia via internet.

Il sistema operativo è il solito, ottimo, FRITZ!OS, con tutte le funzioni a cui siamo stati abituati nel corso degli anni. Ciò che lo rende speciale è chiaramente la sua duplice natura, da un lato l’essere tranquillamente plug&play, ovvero basta collegarlo ed i settaggi automatici sono pressoché perfetti, dall’altro è possibile apportare tante modifiche riuscendo a personalizzare la rete come meglio si desidera (creazione di rete ospite, modifica dei canali, controllo dei consumi, limite d’accesso ad alcuni dispositivi, cambio password di accesso, allocazione della banda ed altro ancora.

AVM FRITZ!Box 7510 – conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!Box 7510 è il router wireless da consigliare a tutti gli utenti che vogliono un modem compatibile con WiFi 6, riuscendo nello stesso tempo a risparmiare sul prezzo finale (su Amazon lo si trova anche in offerta a meno di 100 euro), avendo dall’altro lato la certezza delle ottime prestazioni garantite dai prodotti AVM, in termini di diffusione del segnale e di personalizzazione con il sistema operativo FRITZ!OS.

Gli aspetti negativi sono minimi, parliamo comunque di una banda non troppo elevata per le connessioni DSL e la compatibilità con il solo WiFi a 2.4GHz.