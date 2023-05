Recensione Trust Trezo, set silenzioso con mouse + tastiera wireless a meno di 40€

Trust Trezo rappresenta il kit perfetto per l’utente medio che vuole godere di una accoppiata tastiera+mouse wireless di buona qualità, ma non è disposto ad investire un quantitativo di denaro particolarmente elevato. In vendita difatti ad un prezzo non superiore ai 40 euro, il set è possibile acquistarlo su Amazon o presso i principali rivenditori. Scopriamolo meglio da vicino nella nostra recensione completa.

Mouse

Uno dei pregi più grandi di Trust è di saper proporre la tecnologia necessaria nelle operazioni quotidiane, al giusto prezzo. Il mouse è realizzato interamente in plastica, con materiali abbastanza leggeri, non sembra essere troppo resistente, con una duplice colorazione tendente al grigio scuro, sufficientemente elegante. Il design ha linee slanciate, abbastanza aggressive, sulla superficie non presenta connettori di alcun tipo, il tutto è concentrato nella parte inferiore dove trovano posto lo slot per le pile, il ricevitore wireless ed il tasto di accensione/spegnimento.

Le dimensioni sono ridotte, può quasi essere paragonato ad un mouse mini, pertanto se avete le mani particolarmente grandi, alla lunga potreste trovarvi in difficoltà. Superiormente sono posizionati i due pulsanti, la rotellina per lo scrolling, ed il tasto per modificare i DPI a piacimento (un plus non da poco, considerato il prezzo). La pressione dei due pulsanti è ottima, il feedback è piacevole e veramente molto silenzioso, è possibile utilizzarlo praticamente ovunque senza arrecare fastidio. L’ergonomia è piacevole, si tiene bene in mano ed è semplice da utilizzare, senza problemi la sensibilità generale, gli input vengono recepiti correttamente sulla maggior parte delle superfici, meno quelle lucide. Il mouse, come anche la tastiera, è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività wireless fornita dal ricevitore, da collegare ad una qualsiasi porta USB-A (anche una console, per intenderci).

Tastiera

Il design della tastiera è classico, realizzata in colorazione nera, con tasti piatti, sufficientemente grandi e ben distanziati tra loro. Essendo presente anche il tastierino alfanumerico, le dimensioni sono abbastanza generose, raggiungendo 18,2 x 43,6 x 4,4 centimetri, con un peso di 752 grammi. Non è un prodotto di cui la portabilità è il suo punto di forza, considerando inoltre la presenza di un poggia-polsi integrato inferiormente. I materiali plastici, composto dall’85% da plastica riciclata (ed il cartone della confezione è sostenibile), offrono una qualità sufficiente, sebbene anche in questo caso appaiano fin troppo leggeri e poco robusti.

Sulla superficie non troviamo connettori di alcun tipo, solo posteriormente è posizionato uno sportellino da rimuovere per accedere alla ricevitore wireless e al vano per le pile (non ha una batteria integrata, come il mouse), oltre al tasto di accensione/spegnimento. Indipendentemente dall’assenza della batteria, l’autonomia è elevatissima, si possono idealmente raggiungere anche 4 anni di utilizzo con la tastiera e 12 mesi con il mouse (stime variabili in relazione all’utilizzo effettivo).

L’ergonomia, nel posizionamento dei polsi per la scrittura, è notevole, non risentiamo della variazione dell’altezza, ed il poggiapolsi fa chiaramente il proprio lavoro. I tasti sono completamente piatti, senza retroilluminazione, con una corsa sufficientemente profonda; ciò che convince è la silenziosità della pressione, è davvero il set più silenzioso di sempre per Trust, potete utilizzarlo senza problemi anche in una biblioteca.

Lo switch meccanico non si blocca e funziona correttamente, è forse più “resistente” di quanto avremmo voluto, di conseguenza un utente che vorrà utilizzare la Trust Trezo per lunghe sessioni di scrittura, dovrà necessariamente abituarsi ad esercitare una pressione superiore ad altri modelli più costosi. Apprezzata, come anticipato, la presenza del tastierino alfanumerico, come anche i tasti multimediali per il controllo più rapido; il prodotto è compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio con porta USB-A.

Trust Trezo – conclusioni

In conclusione il set Trust Trezo rappresenta davvero la soluzione ideale per l’utente che non ha troppe pretese ed è alla ricerca di un setup relativamente economico e di buona qualità. I punti di forza, al netto dell’apprezzata scelta green, sono legati alla praticità nell’utilizzo, la silenziosità del clic (di mouse e tastiera), la buona ergonomia, l’autonomia elevata, ed ovviamente il rapporto qualità/prezzo.

Dall’altro lato della medaglia abbiamo switch meccanici fin troppo duri nella tastiera, materiali che non appaiono eccessivamente resistenti, per finire con un mouse di piccole dimensioni non particolarmente consigliato per gli utenti con le mani grandi (che intendono utilizzarlo per lunghi periodi).