Recensione Panasonic Lumix S5 II – la full frame ideale per i fotografi

Panasonic Lumix S5 II è la full frame ideale per i fotografi che vogliono mettere le mani su un prodotto di altissima qualità, generalmente in vendita ad un listino superiore ai 2000 euro, che racchiude al proprio interno la tecnologia più recente, con importanti migliorie rispetto alle generazione precedente. Scopriamola da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il form factor ed il design restano i caratteristici della serie Panasonic Lumix, con una impugnatura marcata e abbastanza spaziosa (anche con l’utilizzo di ottiche particolarmente ingombranti), un telaio realizzato in lega di magnesio idrorepellente, che conferisce comunque una solidità ed affidabilità di livello superiore.

Le dimensioni, per quanto riguarda il solo corpo macchina, sono allineate con le aspettative, raggiungendo nello specifico 102,3 x 134,3 x 90,1 millimetri, con un peso di 740 grammi (inclusa anche la batteria). Confrontandola con altri prodotti pari livello, è leggermente più piccola e facilmente maneggevole; sulla parte superiore abbiamo la classica disposizione delle ghiere, sul lato sinistro la selezione dello scatto, sul destro la modalità, due ghiere personalizzabili ed una serie di pulsanti.

Spostando l’attenzione nella parte posteriore incrociamo il pad per la messa a fuoco, il tasto Q, la selezione della messa a fuoco (singola, continua o manuale) ed il display principale. Questi è completamente orientabile, il che facilita ulteriormente i selfie o i vlog, rendendo difatti la macchina molto più versatile; si tratta comunque di un pannello LCD TFT con controllo touch statico, da 3 pollici di diagonale (7 centimetri), 1,84 milioni di punti e 100% di copertura del campo visivo. Qualitativamente eccellente, uno dei migliori in circolazione, per dettaglio e nitidezza delle singole immagini.

Sui bordi troviamo la connettività fisica, sul lato destro sono presenti due slot SD ed il jack da 2,5mm per il controllo da remoto, sul sinistro invece arrivano due jack da 3,5mm separati per cuffie e microfono, una presa HDMI per il monitor esterno ed una USB-C per la ricarica o il collegamento al computer.

Hardware e Specifiche

Panasonic Lumix S5 II è a tutti gli effetti una full frame con sensore CMOS (35,6 x 23,8 millimetri) da 25,28 megapixel, con filtro a colori primari e rivestimento AR. L’otturatore, con piano focale, permette di realizzare scatti tra 1/8000 secondi e 60 secondi, limitando la velocità di scatto a 9 fotogrammi al secondo (con Live View).

Al centro trova posto il mirino LVF, un OLED da 3,68 milioni di punti, con campo visivo del 100%, ingrandimento circa 0,78x e sensore occhio integrato. E’ a tutti gli effetti un mirino molto affidabile, poiché gode di una velocità di visualizzazione di 120fps, risultando rapido e reattivo. I colori sono perfettamente riprodotti, godendo altresì di un dettaglio eccellente, con piena nitidezza attorno a tutti i soggetti.

La batteria è un componente da 2200mAh, l’autonomia è complessivamente nella media, permette di scattare 370 immagini o registrare 130 minuti di video, alla massima risoluzione disponibile.

Foto e Video

Le immagini vengono scattate alla massimo a 6000 x 4000 pixel (rapporto 3:2), gli ISO oscillano da un minimo di 50 fino ad un massimo di 204800, mentre i video raggiungono il 6K a 30fps e 200Mbps.

In condizioni di forte luminosità gli scatti sono a dir poco fantastici, la prima cosa che notiamo sono i colori realistici, con un effetto 3D naturale, grazie ad un rendering pressoché perfetto. La nitidezza è presente su tutta l’ampiezza del fotogramma, come anche un dettaglio che ripropone ogni singolo particolare della scena inquadrata. Nulla da dire per il bilanciamento del bianco e la gestione delle forti luci.

La presenza del Dual Native ISO si sente particolarmente nel momento in cui la luce va diminuendo, poiché riesce a ridurre al minimo il rumore digitale, rendendo ottimi gli scatti anche con scarsissima luminosità, senza perdite di dettaglio nelle aree chiare e scure. Il micromosso è assente in ogni circostanza, mentre il bilanciamento del bianco non perde un colpo nemmeno nella quasi totale oscurità. La gestione delle forti luci non presenta difetti di alcun tipo.

La messa a fuoco è ibrida a rilevamento di fase e di contrasto, con tecnologia Depth-from-Defocus; i passi in avanti compiuti da Panasonic negli ultimi anni sono indubbiamente sotto gli occhi di tutti, l’autofocus è rapido e reattivo, ancora oggi il passaggio da un soggetto all’altro è forse troppo netto, meno morbido di quanto troviamo sui dispositivi Sony, ma la sua reattività lascia comunque ben sperare per il futuro. Da notare comunque le ottime prestazioni negli scatti di soggetti in movimento ed anche con scarsa illuminazione, il nuovo sistema funziona molto bene ampliando al massimo la versatilità del prodotto stesso.

La stabilizzazione è ottica sul sensore, potendo inoltre approfittare dell’IBIS, ovvero la combinazione dei due stabilizzatori di ottica e macchina, fino a 6,5 stop. Tutto questo, condito con una presa ergonomica e molto salda, permette di registrare tranquillamente i filmati in mobilità, gli utenti possono utilizzare la Panasonic Lumix S5 II praticamente dove vogliono, producendo video sempre relativamente stabili anche con mani non troppo ferme. La tecnologia più interessante la Active I.S., perfetta per camminare e scattare contemporaneamente, riesce infatti ad ottimizzare i rapporti di correzione (comprese le vibrazioni), “sentendo” i movimenti della macchina stessa (l’ottimizzazione è del 200% superiore agli altri modelli).

Panasonic Lumix S5 II – conclusioni

In conclusione Panasonic Lumix S5 II rappresenta il giusto upgrade che ci saremmo aspettati, dopo gli ottimi risultati raggiunti con la Lumix S5 (qui la nostra recensione). Eredita buona parte del design del modello precedente, rendendola ancora più maneggevole, versatile ed utilizzabile in situazioni estreme. La nuova tecnologia applicata nell’autofocus e nella stabilizzazione le permettono di compiere un piccolo passo in avanti verso la perfezione, gli scatti ed i filmati restano ancora oggi di altissimo livello, tra i migliori del settore.

L’unico aspetto negativo? molti direbbero il prezzo, ma considerando che sul web si può trovare a 2500 euro con ottica integrata, e ricordando comunque essere una full frame di alto livello, non possiamo davvero lamentarci.