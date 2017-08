Eclissi solare totale sarà protagonista di un film Western

Si avvicina l’eclissi solare totale, appuntamento al 21 agosto per uno avvenimento atteso in tutti gli Stati Uniti. Un’occasione imperdibile per gli scienziati che si godranno lo spettacolo a bordo di due jet, ma anche il cinema è pronto a cogliere al volo l’occasione.

Un corto di 12 minuti chiamato “Western Sol” sarà girato in Wyoming durante l’eclissi solare totale, un Western vecchia maniera come suggerisce il nome. Gli avvenimenti saranno ambientati in un villaggio fantasma, ci aspettiamo atmosfere molto suggestive.

Un’eclissi solare da cinema

“Dei fuorilegge arrivano nel paese e terrorizzano un onesto contadino – afferma Austin Glass della Slackline Films – dicendo che gli deve dei soldi e che può pagare se va a derubare la banca al posto loro”. A questo punto però entra in gioco l’eclissi solare, un elemento in grado di sovvertire l’ordine degli eventi.

Circa 20 persone sono coinvolte nel progetto, il tutto sarà visibile in diretta su Facebook o YouTube, tuttavia lo spettacolo sarà disponibile anche in seguito, per magggiori informazioni basta visitare il sito del film. Un’idea nata circa un’anno fa, quando Glass ha letto su una rivista dell’eclissi solare totale in arrivo, un elemento suggestivo da integrare nella storia che aveva già in mente.

La location scelta è Dubois, un paesino in Wyoming con meno di 1000 abitanti non distante dal Parco Nazionale di Yellowstone. Appuntamento al 21 agosto dunque, quando il sole scomparirà.

