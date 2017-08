Elon Musk svela la nuova tuta degli astronauti Space X

in

Gli astronauti che viaggeranno nelle capsule Dragon targate Space X indosseranno una tuta nuova di zecca. A presentarla è stato il patron Elon Musk attraverso un post sul suo profilo Instagram.

L’imprenditore di origini sudafricane non ha fornito particolari dettagli circa la tuta, ma ha promesso ulteriori aggiornamenti “nei prossimi giorni”.

La nuova sfida di Elon Musk

Una tuta “incredibilmente forte”, punto di incontro tra estetica e funzionalità, la novità viene presentata in puro stile Musk. L’indumento mostrato nella foto non è un prototipo, ma l’indumento definitivo già sottoposto ai test di pressioni volti a replicare le condizioni che gli astronauti saranno chiamati a fronteggiare.

Periodo di grandi novità in casa Space X, Musk un paio di settimane va ha svelato in anteprima il razzo più potente al mondo, si tratta del Falcon Heavy, adesso un nuovo tassello per proseguire la conquista del cosmo.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Un post condiviso da Elon Musk (@elonmusk) in data: 23 Ago 2017 alle ore 00:59 PDT

L’immagine condivisa da Musk, benché decisamente suggestiva, non fornisce dettagli tecnici circa le caratteristiche della tuta, aspettiamo ulteriori informazioni al riguardo.

Fonte: washingtonpost.com