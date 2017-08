Facebook Marketplace anche in Italia: è arrivato il mercatino social

Facebook nasce e si sviluppa inizialmente come piattaforma social aperta alla condivisione. E, negli anni, si arricchisce di una serie interessante di nuove funzionalità che gli valgono il titolo di piattaforma digitale più apprezzata di sempre nel campo delle comunicazioni a distanza.

Con l’ultima implementazione Facebook Marketplace la società si è assicurata una funzione social di e-commerce che consente di effettuare vendite ed acquisti di beni e servizi tra utenti. Per il futuro, inoltre, il colosso di Menlo Park conta sull’implementazione diretta degli adversiting eBay e delle altre piattaforme di commercio online.

Si tratta di un’iniziativa partita inizialmente dagli USA e dai paesi anglofoni, dove gli utenti hanno potuto aderire ad un nuovo sistema che consentisse loro di vendere prodotti ed oggetti alle persone vicine. Da questo lunedì, però, la cerchia dei mercati abilitati all’utilizzo delle funzioni Marketplace si è espansa a favore delle nazioni Europee, entro cui rientra anche il nostro Paese.

In altri termini, si tratta di una versione social del classico mercatino dell’usato che noi tutto oggi conosciamo. Ogni utente può vendere i propri prodotti in modo semplice ed efficace, allegando anche descrizioni, foto ed informazioni specifiche come la posizione dell’oggetto, una sua descrizione e l’indicazione del prezzo.

I potenziali acquirenti possono poi contattare il venditore inoltrando un messaggio diretto che anticipa o meno la chiusura della transazione che avviene, ovviamente, nel mondo reale. Ad ogni modo il team di Facebook pensa in grande, e quella che è inizialmente nata come semplice piattaforma di comunicazione online tra venditore e compratore potrebbe trasformarsi anche in un hub di annunci pertinenti con collegamento ai partner come eBay, con cui Facebook è tutt’oggi in competizione.

Di fatto, negli USA si sono già attivati i primi circuiti pubblicitari relativi alle “Offerte del giorno” in cui appaiono prodotti in vendita sulla piattaforma eBay. Senza uscire da Facebook e dal proprio profilo l’utente può consultare le promozioni, anche se per concludere un eventuale acquisto si richiede di effettuare la classica procedura di login.

Si tratta di una novità giunta ancora alle fasi di testing e che in futuro potrebbe quindi essere estesa a tutti gli utenti ed a tutti i mercati di destinazione globali. Un portavoce diretto della società ha riferito ai microfoni di The Verge che:

“Stiamo conducendo un test per capire se le persone sono interessate ad acquistare prodotti scontati quando visitano Marketplace”