Facebook lancia una propria TV. Un progetto molto interessante, rivelato da Business Insider nelle scorse ore e che, presto, il popolare social network di Mark Zuckerberg lancerà. Si tratta di una nuova e ridisegnata scheda dedicata ai video. Il nuovo tab si chiamerà Watch e mostrerà una serie di spettacoli realizzati da BuzzFeed, Tastemade, ATTN e Condé Nast.

Facebook ha ufficialmente confermato l’imminente lancio di Watch ieri pomeriggio in seguito alla pubblicazione di una relazione. Purtroppo, l’azienda non ha specificato la data di lancio precisa ma ha affermato che la presentazione accadrà molto presto.

Watch: ecco la nuova feature di Facebook presto in arrivo!

Facebook vede i video di alta qualità come una caratteristica importante per mantenere i suoi utenti attivi sul social network. Secondo quanto dichiarato dalla società, la nuova feature attirerà maggiormente l’attenzione dei più giovani che si stanno aggrappando sempre di più alla rivale Snapchat. La nuova caratteristica, inoltre, sarà anche un mezzo per guadagnare soldi dalle pubblicità.

Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, ha scritto in un post pubblicato sul social network che lui spera che Watch includa molto presto una vasta gamma di show televisivi, dalla commedia agli eventi sportivi. Alcuni di questi saranno creati da professionisti mentre altri dalle persone presenti nella comunità.

La nuova scheda Watch porterà degli episodi che seguiranno un tema o un arco di storia, in base a quanto dichiarato da Facebook nelle scorse ore. Gli utenti saranno in grado di creare un elenco personalizzato di Watch così da mantenere il passo con gli episodi dei nuovi show televisivi preferiti. Questi potranno essere comodamente visionati sfruttando l’applicazione TV di Facebook.

Facebook: il popolare social network lancerà presto la nuova scheda Watch

Nell’app saranno incluse diverse sezioni: ci saranno, ad esempio, i video più chiacchierati e quelli guardati dagli amici. Gli spettatori potranno anche visionare i commenti scritti da altri utenti mentre guardano uno spettacolo. Zuckerberg vuole proporre ai suoi utenti un’ampia scelta di show televisivi attraverso Watch.

La società spera, inoltre, di attirare l’attenzione anche di quei spettacoli che attualmente possono essere visti esclusivamente tramite la TV via cavo. Facebook sperava di lanciare la sua nuova feature riprogettata all’inizio di quest’anno ma la data è stata più volte spostata. In compenso, però, l’azienda ha aggiunto altri partner. Inizialmente, soltanto una piccola percentuale di utenti potranno vedere la nuova scheda Watch dell’app di Facebook.

Naturalmente, la nuova funzionalità sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane. Alcuni show televisivi saranno disponibili immediatamente alla piccola percentuale di utenti tramite la tab Watch. Secondo quanto dichiarato, l’azienda è disposta a pagare milioni di dollari per acquisire i diritti esclusivi su degli show televisivi mentre quelli meno costosi e più brevi costerebbero tra i 5000 dollari e i 20.000 dollari.

Anche se un rappresentante del social network non ha voluto rivelare nulla sugli accordi finanziari con le varie società, TechCrunch ha riferito che i partner potrebbero ricevere il 55% delle entrate provenienti dagli annunci immessi nei video.

