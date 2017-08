Google Assistant in italiano: LG V30 è solo l’inizio | IFA 2017

LG V30 è ufficiale, la presentazione si è tenuta stamattina presso l’IFA 2017 di Berlino, questo dispositivo porta con sé novità molto interessanti per il pubblico italiano. Il nuovo phablet dell’azienda asiatica infatti potrà contare su Google Assistant.

L’assistente virtuale targato Google è ormai poliglotta e capisce perfettamente l’italiano. Tutti noi potremo dunque accedere alle numerose funzioni offerte, fino ad oggi ad appannaggio esclusivo di altri mercati.

Google Assistant in italiano sui nuovi Pixel?

Google Assistant in italiano, una grande notizia per gli utenti del nostro paese, una novità che per il momento riguarda chi utilizza LG V30 ma presto arriverà su altri dispositivi. Molto probabile infatti che la presentazione dei nuovi Pixel sancisca l’arrivo dell’assistente su altri terminali.

La compatibilità dovrebbe essere essere garantita sui device che montano Android 6.0 o versioni successivo, questo stando alle strategie adottate con la versione in lingua inglese. Tra le nuove funzioni offerte da Google Assistant c’è quella di scattare screenshot tramite comandi vocali.

Appuntamento tra fine settembre e inizio ottobre, quando arriverà LG V30, sarà la grande occasione per testare Assistant in italiano. LG V30 è solo l’inizio, come abbiamo detto, l’assistente vocale nella nostra lingua troverà spazio in diversi elettrodomestici targati LG per una casa sempre più smart.